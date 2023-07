“Estoy viva de milagro”, dijo la chica que fue atacada por su ex novio

La joven de 29 años que salvó su vida porque su expareja falló en su intento de asesinarla con un arma en mal estado y terminó detenido tras ser baleado por la policía en el barrio porteño de Saavedra, aseguró que está “viva de milagro”, que el agresor le gatilló “tres veces en la cabeza” pero no salieron las balas y que, tres días antes, la había acosado en una esquina pero también intervino un patrullero.

“Mi ex intentó gatillarme varias veces en la cabeza y después al cuerpo, pero por suerte iba pasando un patrullero de casualidad y pude salir corriendo y me pudieron asistir y resolver de la mejor manera la situación. Tres veces me gatilló en la cabeza, estoy viva de milagro”, dijo Dana.

La mujer explicó que ella “venía con los auriculares” puestos desde “el gimnasio” y que es en ese momento en el que el acusado, Julián Alberto Reina (39), la aborda “por atrás con el arma en la cabeza”. “No me mató porque esas balas no salieron, intentó desde un primer momento dispararme en la cabeza, después como no pudo, intentó al cuerpo y cuando empezaron a salir las balas ya estaba la policía ahí y yo pude esconderme, y los policías tuvieron tiempo de actuar”, aseguró.