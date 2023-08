Yanina Latorre tuvo que abandonar el piso de "LAM" y preocupó a todos: "Sentí que me moría"

El pasado miércoles, la panelista Yanina Latorre, tuvo que abandonar el piso de "LAM", el programa que conduce Ángel de Brito por América TV. De un momento a otro, la esposa del ex futbolista de Boca, Diego Latorre, desapareció de escena.

Automáticamente, sus compañeros aseguraron que se trataba de una descompostura, y que se encontraba bien, aunque algo molesta.

Este jueves, Yanina dejó en claro su estado de salud, al decir: "Creo que me intoxiqué. Yo venía con una sinusitis, después de lo del oído el año pasado, cada vez que me resfrío se me va al oído y empiezo con la misma batería de medicamentos fuertes y no tomé el protector gástrico".

"Ayer fui a almorzar a un restaurante en Palermo, comí salmón y creo que me cayó mal. El pescado es complicado... A la tarde estaba en la radio y ya me sentía como pesada. Después me tomé un café y ese café me mató. Ya venía mal y el café te mata cuando estás mal de la panza", aseguró.

A su vez, la panelista relató que cuando llegó al canal "me sentía mal, me maquillé y las chicas me dieron una buscapina. La primera hora y pico del programa estaba bien, y de repente me quedé callada y muda, raro en mí, y empecé a sentir que me moría, tenía chuchos como que me iba a bajar la presión, pero del dolor".

Por último, remarcó: "En el corte ya no aguanté y Pepe (Ochoa) me llevó a casa. No podía más del dolor. No tengo gastroenteritis ni diarrea, nada. Fue como una gran intoxicación".