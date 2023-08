La "pesada" banda que asaltó brutalmente al pediatra en La Plata era "de las más buscadas por las Fuerzas"

Los buscaban hace tiempo y se los investiga por hechos de extrema gravedad. La banda mixta compuesta por delincuentes chilenos y argentinos que cayeron por el asalto del pediatra en La Plata estarían implicados en episodios "pesados".

Según pudo saber EL DIA, en las últimas horas la policía pudo dar con el automóvil del médico, el Audi A3. Además, habría al menos un detenido, que se suman a los anteriores cinco.

Como viene publicando este diario desde ayer, el caso que ocurrió en 478 entre 26 y 27. La víctima fue un reconocido médico pediatra, a quien un grupo de seis asaltantes lo sorprendió cuando llegaba a su domicilio, lo golpeó y maniató, con intenciones de desapoderarlo de sus pertenencias, entre ellas, la mayor cantidad de dinero posible.Sin embargo, sus ampulosos movimientos motivaron un llamado al 911 y la Policía les cayó de sorpresa. Tal fue el susto que se llevaron, al sentirse acorralados, que intentaron una fuga a la carrera en distintas direcciones, pero cinco de los acusados, entre ellos dos chilenos, cayeron presos.

El único que escapó, tras una acelerada de emergencia, fue el que por esas cosas del destino le tocó estar sentado en el coche importado propiedad del profesional, que anoche seguía sin ser habido. En esas circunstancias, en medio del operativo para conocer detalles de la banda, se requisó el auto en que se desplazaban y allí encontraron un verdadero arsenal compuesto por nueve revólveres, dos pistolones y una Bersa calibre 22.

La causa tramita ante la UFI Nº 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que en las próximas horas procederá a la indagatoria de los imputados, una vez que el juez de garantías defina si les ordena la detención. Los sospechosos demorados fueron identificados en un reporte oficial como Lucas Isaías Delgado, de 26 años; Matías Ignacio Sulueta Castillo (ch), de 21; Pedro Pablo Flores Caamaño (ch), de 30; Cristian Abel Villarruel, de 25 y Alan Mauricio Romero, de 24, que es el único con domicilio en la ciudad. El resto se asentaba en Capital Federal.

"ANIMICAMENTE ANIQUILADO", DIJO EL PEDIATRA

Pablo Bibiloni, de 44 años, fue la víctima quien en las redes sociales hizo un fuerte descargo. "Hola gente, como sabrán, anoche sufrí un robo con tortura. Estoy muy mal físicamente y anímicamente aniquilado", comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Bibiloni, que se desempeña como pediatra neonatólogo en hospitales públicos y privados, además de hacerlo en su consultorio particular del centro platense, siguió diciendo: "Pronto estaré. Me tomo unos pocos días". En ese marco, dijo que "no voy a aflojar", dando a entender que pese al mal trago se tomará un descanso y luego retomará su actividad.