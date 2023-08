Elecciones 2023: tres internas ponen los pelos de punta al peronismo bonaerense

El oficialismo bonaerense está particularmente atento a lo que ocurra en tres distritos del Conurbano. Son La Matanza, Hurlingham y Tigre, donde se prevén fuertes disputas internas y escenarios de final abierto.

Se trata de disputas que vienen cargadas de alto voltaje, de enfrentamientos duros y desafíos que se vinieron construyendo en los últimos años y que ahora, ante la necesidad de Unión por la Patria de no desperdiciar nada en una puja palo y palo con Juntos por el Cambio, encontraron rienda suelta para plasmarse en pulseadas por las intendencias.

En tiempos de vacas gordas y voluntades sobradas, es probable que el PJ bonaerense hubiera aplacado con mano de hierro esas internas en las que se desafía a intendentes con varios períodos encima. Pero hoy el oficialismo requiere que no se le escape nada en un escenario electoral por demás difícil.

Claro que esa apertura forzada puede que no sea inocua. Existen en el oficialismo lecturas no coincidentes sobre que lo que podría ocurrir el día después, si luego de las PASO todas las voluntades que reúnan los contendientes de Unión por la Patria se sintetizarán detrás del ganador. Son tantos los recelos, las jugadas bajo la mesa y las críticas en ocasiones virulentas, que la idea que sumar a todo el mundo en el proceso post domingo 13 puede resultar tarea no tan sencilla.

El principal teatro de operaciones de la pelea en el peronismo provincial es La Matanza. El mayor distrito de la Provincia es escenario de una disputa a todo o nada entre el intendente Fernando Espinoza y la dirigente del Movimiento Evita, Patricia Cubría.

Se enfrentan, además de dos visiones distintas respecto de cómo llevar adelante la gestión municipal, dos aparatos políticos exuberantes. Por un lado, el que maneja el histórico alcalde peronista. Por el otro, el que sostiene la candidatura de la pareja de Emilio Pérsico: el Evita es el movimiento social más beneficiado por los planes de asistencia a sectores vulnerables que entrega el ministerio de Desarrollo Social de la Nación del que Pérsico es funcionario.

La pulseada tiene todo tipo de condimentos. Incluso hasta puso en duda la candidatura a vicegobernadora de Verónica Magario, otra dirigente de La Matanza, en una maniobra que sectores del PJ adjudican a Máximo Kirchner.

Máximo K fue garante de que Cubría tuviera lista para competir contra Espinoza, que a su vez quedó ofendido porque el jefe del peronismo provincial le habilitó el desafío.

En las últimas horas esa interna tuvo otro episodio jugoso. Cubría fue recibida por el precandidato a presidente Sergio Massa. Cristina Kirchner, acaso previendo males mayores, le abrió las puertas de su despacho del Senado a Espinoza.

En el territorio, la cosa está picante. Tanto, que Massa, que el fin de semana pasado iba a encabezar una caravana por el distrito, decidió suspenderla. Adujo problemas de agenda y la extensión imprevista de actividades en el norte del país. Días antes el tigrense había recibido señales de advertencia de sectores del Evita en el sentido de acaso no la pasaría bien si esa actividad incluía a Espinoza.

Por su volumen electoral, La Matanza tiene posada la mayoría de los reflectores de la política. Pero no es el único territorio en disputa. Donde se libra una batalla sin cuartel incluso con planteos judiciales es en Tigre. Allí hay una guerra política abierta entre el intendente Julio Zamora y Malena Galmarini, la esposa de Massa.

Zamora fue uno de los principales socios políticos del ministro de Economía pero esa sociedad se rompió hace algunos años. Ahora Galmarini busca desbancarlo a toda costa. Tanto, que la presión de Massa logró que Zamora no pueda llevar la boleta presidenciable del propio Massa.

Zamora corre ahora en desventaja: va atado a la suerte de Juan Grabois mientras que Galmirini puede ir pegada a la boleta de su marido y a la del referente social.

Zamora intentó todo por ahora sin éxito para revertir la cancha inclinada. Incluso se comenta que hasta Cristina Kirchner puso el grito en el cielo por esa situación. Pero hasta ahora, el intendente deberá jugar en el terreno resbaladizo que le ofrece al matrimonio Massa.

El tercer caso es Hurlingham, donde se libra desde hace años un clásico de la interna peronista: el intendente Juan Zabaleta contra el dirigente de La Cámpora, Damián Selci.

Selci fue quien reemplazó a Zabaleta cuando éste se fue a ocupar el cargo de ministro de Desarrollo Social. El camporista avanzó fuerte y colonizó con su gente el Ejecutivo comunal.

Pero Zabaleta decidió volver, desplazó a Selci y a todos sus funcionarios. Hoy existen casi dos gobiernos paralelos: el formal que lleva adelante el intendente y el que maneja Selci, que tiene muy fuerte llegada con el PAMI y otros organismos controlados por la organización de Máximo Kirchner.

En las últimas horas Selci fue recibido por el gobernador Axel Kicillof en lo que se interpretó como un gesto de respaldo a su candidaturas. Zabaleta, en tanto, tiene la solidaridad de varios colegas del Conurbano que prefieren la reelección de uno de los suyos antes de ver a La Cámpora avanzar otro casillero sobre el Conurbano.

