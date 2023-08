Colombo en Racing: “Las expectativas son muy altas”

El defensor Nazareno Colombo aseguró que “las expectativas son muy altas” en la previa a la revisión médica que lo vinculará a Racing como quinto y por ahora último refuerzo del equipo.

“Estoy muy contento y feliz de llegar a un club como Racing. Las expectativas son muy altas, así que ahora pensar en la recuperación y estar a disposición lo antes posible”, declaró Colombo.

El exEstudiantes (club que tenía la mitad de su ficha) firmará su contrato con la institución de Avellaneda hasta diciembre de 2025 a cambio de tres millones de dólares por la totalidad de su pase. La mitad será para el León.

El zaguero central proveniente de Defensa y Justicia, que llega a la Academia para cubrir el lugar que dejó vacante Tomás Avilés tras su partida al Inter Miami, se refirió además a la lesión sufrida en el choque entre el Halcón y Centro Español por la Copa Argentina.

“La verdad es que estoy mejorando un poquito todos los días. Lo tomo con calma y no me quiero apurar”, dijo sobre el esguince en el tobillo y la rodilla de la pierna izquierda, lesiones que no le impidieron convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Avellaneda

En otro orden y en cuanto a la revancha ante Atlético Nacional (perdió 4-2 en Medellín), a disputarse el próximo jueves por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el entrenador Fernando Gago tiene en mente darle la titularidad del colombiano Roger Martínez