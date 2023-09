“La hora de la inseguridad”: saquean un depósito de relojes de alta gama

Tenían todos los movimientos cronometrados al detalle. La idea de la banda era evitar una pérdida de tiempo que los pueda dejar expuestos ante la seguridad de Zona Franca, donde finalmente concretaron un millonario golpe con ribetes cinematográficos.

Así, en horas de la mañana, tres hombres que vestían las mismas ropas que los empleados de la empresa de vigilancia que cubre ese predio de casi 240 hectáreas, cuyo acceso principal está sobre las calles Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, lograron superar los controles internos, al parecer, sin demasiada dificultad.

Según calificados voceros del caso, los ladrones, apenas llegaron al depósito que ya tenían marcado, que pertenecería a la empresa Licsa S.A. (Logística Integral de Cargas), sorprendieron a una empleada en la puerta del galpón, a quien amenazaron para que los acompañe hacia “la bóveda”. También redujeron al resto de los empleados. “Unas dos o tres personas más”, detallaron.

Una vez en el lugar, agregaron las mismas fuentes, “llegaron al corazón del robo”.

Lo que buscaban no era plata, sino una mercadería muy particular: los relojes de alta gama.

Así cargaron una cantidad desconocida de Rolex (se habló de esa marca importada, pero podría haber otras), cuyo valor de mercado es altísimo.

Para tener un parámetro del monto del defalco, se puede tomar la información de los sitios especializados, donde consta que el valor de ese tipo de artículos oscila entre los 5.500 y los 42.000 euros.

En ese contexto, dependerá de la cantidad de relojes sustraídos para saber cuál es el perjuicio que ocasionó el accionar delictivo.

El hecho generó gran conmoción dentro de las instalaciones de Zona Franca y, apenas empezó “el boca a boca”, con los rumores de que algo raro estaba pasando, llegó el aviso a la base de Prefectura Naval Argentina, que mandó varios móviles al predio y ordenó obturar todos los accesos.

“Nadie podía entrar ni salir”, explicaron los informantes. Incluso, ante la sospecha de que los asaltantes aún podía estar escondidos en algún tinglado, emitieron un alerta para que todas las firmas cierren sus puertas por precaución.

Sin embargo, luego de un exhaustivo rastrillaje (con el apoyo de la Policía bonaerense, que se apostó en el perímetro externo), de los autores del asalto, al menos uno armado, no se encontraron rastros.

Al parecer, dicen que huyeron por los fondos, que lindan con Astillero Río Santiago.

Se presume que deberían haber quedado registrados en alguna cámara de seguridad, por lo que ahora se intenta confirmar la existencia de esas imágenes, que podrían resultar claves para la identificación de los ladrones.

Allegados a la pesquisa, en la que debería tomar intervención la Justicia Federal de La Plata, aunque existen rumores de una posible declinación de competencia hacia la fiscalía en turno de nuestra ciudad, a cargo de Ana María Medina, destacaron que la empresa damnificada por el hecho delictivo, que lleva 20 años en el rubro de la logística, trabaja con “un sistema de almacenamiento modular, que permite la conservación y el perfecto estado de la mercadería de todo tipo y tamaño”.

En la página web de la firma se informa que cuentan “con 38 cofres de máxima seguridad, lo que permite cubrir, todas las necesidades de productos de pequeño volumen y alto valor”.

En el mismo sitio, además, se indica que cuentan “con una guardia permanente, ademas de los sensores infrarrojos electrónicos y alarmas individuales por sector”.

Anoche se trabajaba contra reloj para capturar a la banda de los Rolex, apodada “la banda de Xuxa”.

Demás está decir que existen grandes interrogantes sobre cómo lograron vulnerar las medidas de seguridad de Zona Franca. Más allá de estar vestidos como vigiladores, alguien debería controlar los accesos, se supone, con el pedido de documento o credencial identificatoria.

Desde el plano oficial, aseguran que el protocolo de seguridad es muy estricto, aunque personas que transitan por Zona Franca todos los días, dicen lo contrario: “Podés pasar sin que te pidan absolutamente nada”.

Se sabe que Zona Franca “es un ámbito en el cual las mercancías no están sometidas al control habitual del servicio de aduanas y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de impuestos o tributo alguno, salvo las tasas retributivas de servicios que pudieran corresponder, ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico, pues no constituye un territorio aduanero”.

UN ALLANAMIENTO QUE HIZO RUIDO

Zona Franca ya había sido noticia en marzo pasado cuando la Justicia Federal de La Plata, a través de una causa del Dr. Ernesto Kreplak, desbarató una granja de minado de criptomonedas, que se beneficiaba de la tarifa subsidiada de la energía .

La sospecha apuntaba al trámite de ingreso de unas 1.000 máquinas de manera irregular al país y, otra tecnología de punta, con un costo total de 5 millones de dólares.