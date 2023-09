Vacaciones en dólares y reservas contra la inflación

La próxima temporada de verano ya está dando que hablar por los exorbitantes precios que reciben los potenciales turistas. Muchas familias, ante la crisis económica planifican con antelación cuál es el destino que se ajusta mejor a sus bolsillos y por eso en estas semanas abundan los correos y llamadas para realizar reservas en distintos destinos de la costa bonaerense.

Con el objetivos de congelar precios y ganarle a la inflación, ante la posible modificación en los costos, ya se busca el destino para el tal añorado descanso de vacaciones. Mientras, las fluctuaciones del dólar no cesan y se verá reflejado en los precios para esta temporada de verano.

ALQUILERES EN DÓLARES

Las primeras consultas realizadas en distintas inmobiliarias avisan que, producto de la incertidumbre que provoca la economía, los principales destinos turísticos han optado por tomar de referencia la divisa estadounidense.

En Cariló, el alquiler de las casas oscila entre los US$ 2.000 y los US$ 11.000, por mes

El turismo busca no perder ante los índices inflacionarios y anticipan que las reservas son con antelación, en efectivo. Pero muchos de los alquileres ya aparecen a preciosdolarizados. Los que aún conservan la moneda nacional, se perciben con aumentos que superan el 150 por ciento, con respecto a la temporada anterior.

De todos modos, debido a las muchas consultas se prevé que la costa atlántica sea uno de los destinos más demandados este verano al igual que la Patagonia, Córdoba y Mendoza.

PRECIOS

La mayoría de los principales destinos turísticos alertan sobre la incertidumbre de no tener precios de referencias para la temporada de verano de 2024. En destinos como Villa Gesell, uno de los más elegidos por las familias, un hotel tres estrellas para dos personas en el centro de la ciudad puede costar a partir de los 80.000 pesos la noche en pleno mes de enero.

Mar del Plata es sin lugar a dudas el balneario más concurrido de la Provincia, al tratarse de una ciudad grande y con una oferta más diversa. Sin embargo, se advierte que más del cincuenta por ciento de las plazas de alojamiento se ofrece en dólares.

En cuanto a la moneda nacional, al no tener precios de referencia, muchos propietarios no saben todavía cuánto cobrar en pesos, por la incertidumbre que genera el contexto inflacionario actual. Dentro de los pocos precios que existen, en las zonas más sureñas de la ciudad Feliz cuentan con balnearios que sus precios pueden rondar entre $800 mil y el millón y medio de pesos, el mes.

Desde el sector inmobiliario de la localidad costera advierten que el incremento en pesos supera el 100 por ciento con respecto al año pasado.

Tanto propietarios como inmobiliarias e inquilinos esperan que en las próximas semanas comience a aclararse el panorama de los precios, a fin de poder concretar las reservas para el verano.

Un fenómeno que se repite en las distintas ciudades balnearias, además de la poca referencia de precios, es el pago del 100 por ciento para reservar alojamiento en hoteles. Las inmobiliarias de la Costa piden, en algunos casos, un 80 por ciento del total del inmueble. La falta de cuotas será uno de los mayores impedimentos para muchos turistas que tendrán que ajustar el presupuesto de vacaciones.

En Mar del Plata, más del 50% de las plazas de alojamiento se ofrece en dólares

Las carpas que se ofrecían con valores entre los 350 y 750 mil pesos, para estas semanas arrancan desde los 650 mil pesos y la condición de los pagos es en efectivo o en muy pocas cuotas.

LUGARES MÁS TOPS

En balnearios como Cariló y Pinamar, la mayoría de los alquileres para el verano están dolarizados.

En Cariló, el alquiler de las casas oscila entre los US$ 2.000 y los US$ 11.000, por mes, dependiendo las características y ubicación.

Una casa sobre el mar, con cuatro dormitorios, se oferta a US$ 11.000, otra en la zona del golf con tres dormitorios y dependencia US$ 3.700, mientras que una vivienda cerca del centro con tres dormitorios y pileta está US$ 4.700.

Si bien la gran mayoría de los precios están en dólares, los que se mantuvieron en pesos lo hicieron con fuerte aumento, para ganarle a la inflación. “En los departamentos que alquilamos nosotros, lo hacemos en pesos, pero el aumento es del 150% en comparación al año pasado y se debe pagar el total por adelantado”, señalan fuentes del sector inmobiliario, para departamentos con amenities y servicios, algo muy requerido por los turistas.

En Mar del Plata, muchos alquileres ya están dolarizados. Y en pesos salen más del doble que el año pasado / Web