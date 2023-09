Las Malvinas-Estrella y ADIP ante Alianza, los destacados

Esta tarde a partir de las 15:30 se desarrollará en forma íntegra la segunda fecha del torneo Clausura de primera división “Marcelo Fortes”, de la Liga Amateur Platense.

Además, hoy arranca el Clausura de Primera C, donde los equipos tendrán una nueva chance de poder acceder a las instancias finales, donde está en juego una plaza (el ganador, claro) para dirimir el primer ascenso a la Primera B.

Volviendo a la Primera A, uno de los partidos destacados se jugará en La Granja, Las Malvinas espera por Estrella (528 y 140), ganador en la jornada inaugural y por la Zona 1; mientras que ADIP, el tricampeón, y por la Zona 2, será local en 10 y 485 de Nueva Alianza, que apostó fuerte a pelear los primeros puestos.

También se destaca el cruce por el Interzonal que sostendrán en Villa Castells (6 y 485), San Lorenzo y Everton, otro de los equipos que busca meterse rápidamente en la pelea.

En Los Hornos (52 y 161), y por la Zona 1, La Asociación Coronel Brandsen, que también pisó fuerte en el comienzo del certamen, enfrenta a Porteño.

Los demás encuentros del grupo son: Asociación Iris vs. Fomento (143 y 517) y CRIBA vs. Centro de Fomento Ringuelet (2 y 611).

Y por la llave 2 lo harán Alumni vs. Unidos de Olmos (70 y 148); Polideportivo Gonnet vs. Peñarol (501 y 141, Gorina) y La Plata FC. vs. Curuzú (25 y 514).

duelo de punteros

En lo que respecta al Clausura de Primera B, esta tarde a partir de las 15:30 se llevará a cabo la cuarta reunión. El plato fuerte tendrá lugar en 14 y 71 donde habrá duelo de punteros entre CRISFA y Romerense, ambos con 7.

En tanto que la Comunidad Rural, escolta con 6, visita a Tricolores, que hará las veces de local en la cancha de Porteño (Mitre y Alsina).

Los demás partidos de la fecha son los siguientes: Expreso Rojo vs. 5 de Mayo (525 y 207); Villa Montoro vs. Círculo Cultural Tolosano (96 y 118); Argentino Juvenil vs. Villa Lenci (18 y 460) y Talleres del Provincial vs. For Ever (39 y 203).

ARRANCA LA PRIMERA C

El Clausura del Torneo de Ascenso tendrá esta tarde su jornada inaugural, con el siguiente cuadro de partidos: Catella-CRISFA (529 e/ 126 y 127); Los Dragones-152 Oeste (415 bis y 117, Villa Elisa); Universitario-Banco Provincia (60 y 126); Defensores (CB)-San Juan (B) (7 y 480); San Carlos 156-Abastense (46 y 156); U. del Dique-Pol. Gonnet (47 y 129); A. Popular-NV. Argüello (32 y 117) y Everton-9 de Julio (7 y 629).