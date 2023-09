En La Plata existe una fuerte disparidad en los precios de frutas y verduras

Tras unos días de precios disparatados en los que por ejemplo la papá se vendió a mil pesos el kilo; el morrón a 4 mil pesos o la uva a 5.400 pesos, los valores de las frutas y verduras parece que empiezan a recorrer un camino para “acomodarse” en los comercios locales, aunque con marcadas disparidades que en algunos casos rondan el 100 por ciento.

En una recorrida realizada por EL DÍA se constató que en casi todas las verdulerías dejaron de colocar los precios de los productos más caros y los compradores no tienen más alternativa que reiterar el “¿a cuánto está el kilo?”.

En ese marco, no son pocos los que se sorprenden porque al tomar, por caso, uno o dos racimos de uvas se encuentran al pagar que poco más de un cuarto sale 1500 pesos, tal como contó Pilar, una vecina de Plaza Azcuénaga.

La banana es otra de las frutas que roza los mil pesos el kilo y en muchas verdulerías se comercializa la de Bolivia - para muchos es una sorpresa que ese país exporte ese producto - a 798 pesos el kilo.

“En mi barrio llegó a venderse a 1.600 pesos el kilo”, se lamentó una mujer que ahora le daría una oportunidad a las bananas bolivianas que se venden en el supermercado de avenida 44 y 142.

De los productos de consumo más populares, la papa, es uno de los que más se disparó en las últimas semanas. En los últimos días se acomodaron un poco los precios, aunque aún en las ferias se vende a 900 pesos la lavada y a 800 pesos el kilo de la papa negra.

En una verdulería de San Carlos ayer se vendía la negra a 450 pesos el kilo y la cepillada a 498 pesos, fueron los precios más económicos de todos los locales visitados por este medio.

En otro comercio de 44 y 29 la papa negra estaba casi 100 pesos más, a 540 el kilo y la lavada a 790 pesos.

”Casi toda la fruta ronda los mil pesos el kilo, si hacés una compra con verduras para que te dure toda la semana tenés que gastar cerca de 10 mil pesos”, contó Rosa, una ama de casa con 3 hijos.

La mujer sostuvo que ayer compró morrón colorado porque lo consiguió a 1.900 pesos el kilo; tomate de Salta a 398 pesos el kilo y berenjena a 250 pesos el kilo; todos productos adquiridos por el titular de ese comercio directamente en el Mercado Central.

Las frutas más caras en ese comercio fueron la manzana verde a 1.500 pesos el kilo; el kiwi chileno a 2.690 pesos y las uvas brasileñas a 3.500 pesos.

En el relevamiento de este diario se constató la disparidad de precios, según los barrios, en los del microcentro casi todo está un 50 por ciento más caro. En la zona de 44 y 29, las berenjenas se vendían a 690 pesos el kilo (contra 250 pesos que estaban en la zona de San Carlos) y el tomate a 890 pesos el kilo ( en el otro comercio estaba a 398 pesos).

En la línea de los productos que se venden en promedio desde mil pesos el kilo, estaban el papín, 1.400 pesos; la manzana verde y la colorada, 1.800 pesos; las frutillas, 2.200 pesos; la chaucha, 980 pesos; la naranja de ombligo, 980 pesos y la palta 800 pesos la unidad. El kiwi se ofrecía a 3.400 pesos el kilo y no tenían cartel de precio ni la banana, ni el morrón colorado, por lo que se supone que allí su valor seguía caro.

A la pesca de las ofertas es que muchos consumidores optan por recorrer más de un lugar y entrar en los comercios que promocionan productos a menores precios. Así si la papa sigue cara, aprovechan dos atados de acelga por 299 pesos, tal como ayer se veía en una verdulería de 19 y 43. Allí la frutilla estaba a 1.600 pesos el kilo: la naranja de ombligo a 399 pesos; la mandarina a 680 pesos; los arándanos a 480 pesos la caja ( en otras verdulerías promediaba los 700 pesos) y el tomate a 580 pesos.

impacto en el consumo

En este contexto inflacionario, los precios repercutieron en el consumo y en la forma de adquirir las frutas y verduras. Por caso en una verdulería de la zona de diagonal 73 y 17 hay cajones con productos frescos que, por estar algo más maduros o tener alguna marca, se venden a la mitad de precio.

”Morrones, tomates y berenjenas los compro directamente del cajón de las ofertas porque los consumo rápido y no me preocupa que estén más maduros, al contrario”, contó Elena al salir de ese comercio en el que además aprovecha los descuentos que le realiza una aplicación bancaria.

Los comerciantes consultados coincidieron en que los clientes se acostumbraron a hacer las compras para el consumo del día para no desperdiciar ni gastar de más.

”Antes llevaban dos kilos de zapallitos o un kilo de bananas, pero ahora no lo hacen si no están seguros de que lo van a comer antes de que se ponga feo porque no está para tirar nada”, contó una verdulera de la zona de Plaza Malvinas.

Lo que se remarcó es que la gente hace compras “inteligentes”, “quirúrgicas”. Pregunta por los productos de estación para aprovechar los precios y compra las ofertas para freezar aquellos alimentos que permiten su conservación.

Rebajas

La semana pasada los operadores mayoristas del Mercado Central anunciaron retrotraerían un 20 por ciento los precios de frutas y verduras, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso que fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El presidente de la Cámara de Operadores Frutihortícolas Mayoristas del Mercado Central de Buenos Aires (Combaires), Claudio Mollo, sostuvo que la medida tomada en conjunto con las cámaras y el sector productivo promovería que los consumidores pudieran acceder a todos los artículos.

Apareció la banana boliviana como alternativa más accesible en locales de la Región

Uno de los productos que se intervino fue el tomate, se puso en el mercado una parte de la producción para comercializarla a 240 pesos el kilo. Algo similar se hizo con la lechuga, a 140 pesos el kilo; la zanahoria, a 100 pesos; y el zapallo anco a 90 pesos.

Se aclaró que el zapallo anco bajó un 20 por ciento desde que tuvo un aumento bastante significativo antes de las elecciones.

En tanto el titular de la Federación de Productores de Papa, Carlos Antúnez, remarcó que también bajarían la papa un 20 por ciento por considerarla un producto de consumo masivo. Se explicó que el kilo podría conseguirse en el Mercado Central a 276 pesos y se recordó que el cultivo se vio perjudicado por la sequía que causó mucho daño en el campo.