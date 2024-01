Bombazo: Marixa Balli reveló que un reconocido político le debe mucho dinero

Sin dudas, con una personalidad muy marcada, Marixa Balli reveló que un importante político le debía dinero y que si la situación no se solucionaba en las próximas horas, iba a "explicar todo". Contó de todo, no se guardó ningún otro detalle.

Así, el periodista Ángel de Brito se dirigió a su panelista a quien veía algo extraña. “Estoy tranqui. Hoy me tomé un ansiolítico, así que tengan cuidado porque está heavy hoy y si exploto. Al tiempo que agregó: "Cosas de la vida porque a la Balli le pasa de todo un poco... Salí de garante... quilombos. Pero no es problema del que le salí de garante, sino del que no me quiere devolver la plata que pusimos en dólares", confesó Bali.

Ángel De Brito, por su parte, se ofreció a mandar al frente a esa persona que le está causando esta complicación. "Encima es político", confesó la panelista del ciclo de América. "Que se prepare porque si mañana no se soluciona, explota todo”, advirtió.

"Yo salí de garante de unos amigos que le alquilaron a un político groso", explicó más adelante la panelista, ante la confusión del episodio.

Y finalmente, por ahora, no quiso dar nombres, pero reveló: "Fue presidente de algo muy importante, en un cargo grosísimo”. Hay teléfono para alguno.