Mientras en el Gobierno apuestan al diálogo, en la CGT ratifican el paro

El nuevo año arrancó con una escalada en la disputa entre la CGT y el Gobierno. Fue Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que dirige la central obrera, quien ayer puso en duda la posibilidad de concretar una reunión con el presidente, Javier Milei, tal como habían deslizado en la Casa Rosada para intentar desactivar la convocatoria al paro general previsto para el 24 de enero.

“Hoy no tenemos convocatoria, nadie nos llamó. Y no tenemos garantías de que el Gobierno esté realmente dispuesto a moverse de nada (en relación al DNU y la ley ómnibus que el Presidente envió al Congreso”, afirmó el sindicalista, que también rechazó que la CGT pueda levantar la huelga anunciada: “Ellos son los que tienen que recalcular, no nosotros”.

Los dichos de Daer llegan después del durísimo cruce por redes que tuvo con Federico Sturzenegger, el arquitecto del DNU de Milei y que acusó a la CGT de “negociar con la dictadura militar”. Mientras en la cúpula sindical le respondieron: “Cruzaste todos los límites” y advirtieron que comentarios como ese “siembran violencia discursiva y alejan las condiciones propicias para el diálogo y el encuentro”.

Incluso en el propio Gobierno reconocen que posiciones como la de Sturzenegger “no ayudan a la paz social ni tampoco a calmar a los más duros dentro de la CGT”. Pues, dicen, chocan con las intenciones dialoguistas del Presidente, quien a través de funcionarios de su confianza, y más allá del tono confrontativo de sus discursos, apuesta a negociar gremio por gremio en procura de quitarle fuerza a la protesta del 24 de enero.

Mientras, en la Rosada confían: “Hay canales abiertos” y destacan las negociaciones que los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, han encarado con “casi todos” los dirigentes gremiales. En ese sentido, sobresalen los contactos con sindicalistas como el líder de los empleados de comercio, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez, de la Uocra, ambos defensores del “fondo de cese laboral” que propone Milei.