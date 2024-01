La madre, embarazada, pidió justicia: “No creo, pero espero que la haya”

Samanta expresó ayer que solo quiere “justicia” para su hijo Tomás Tello, quien fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de ayer en la localidad de Santa Teresita, en la Costa atlántica, tras ser atacado por una patota.

“Era un chico bueno y bondadoso, trabajaba, a veces salía con los amigos. Ni siquiera tenía novia”, dijo la mujer, quien además tiene una hija de dos años y actualmente está embarazada.

Además, remarcó que “es muy injusto lo que le hicieron a Tomy, no creo en la justicia, pero ojalá la haya. Voy a mover cielo y tierra”.

Por otra parte, la mujer confió que desconoce los motivos que derivaron en la muerte de su hijo mayor, de 18 años: “Sé que se pelearon en la playa y lo fueron a buscar, seis cuadras..., nada más. Ahora están investigando las cámaras y buscando más testigos”.

“Solo quiero justicia. Soy una madre consciente, si él hubiera sido un chorrito podía imaginarme esto, pero no era el caso”, añadió en declaraciones al canal de noticias TN.

Asimismo, Samanta comentó que entre los detenidos “parece que hay vendedores de playa, dos menores, un hombre de 57 años... pero no tengo idea. A mí me avisaron a la mañana, sé que en el hospital hicieron lo que pudieron”.

“El era muy alto, siempre le decía que para pegarle tenían que agarrarlo entre varios, y me respondía que no me hiciera problema, que eso no iba a pasar”, comentó.

Además, contó cuándo fue la última vez que lo vio: “Ayer -por el domingo- lo vi por última vez. Pasó a saludarme por el negocio de mi marido. Pasó a saludar y se iba a juntar con los abuelos a festejar fin de año, con los primos, estaba re contento. Me dijo `bueno, después nos encontramos así brindamos`. Yo le escribí a la 1 y nunca me respondió el mensaje. Dije que no lo iba a molestar”.

Samanta, en tanto, explicó cómo se enteró del asesinato de su hijo: “Como él no vive conmigo, pasa 24 acá y año nuevo con el papá. A las 7 de la mañana me suena el teléfono y cuando atiendo me entero que Tomi estaba en el hospital. Salí para allá. Cuando llegué ahí, mis compañeros porque trabajo en el hospital me hicieron pasar rápido y vino el médico y me dijo que habían tratado de hacer todo lo posible, las enfermeras también, pero no pudieron hacer nada”.

“Era mi bebé. Era trabajador de verdad. Trabajaba todas las mañanas con su tío. Era bueno, todo el mundo lo quería”, reiteró con lágrimas en sus ojos.

En cuanto al avance la investigación, la madre de Tomás precisó que la que diálogo con la fiscalía a cargo de la causa fue la abuela de Tomás.

“Están recolectando todas las cámaras y hay varios testigos porque muchas personas quieren declarar”, precisó la mujer.