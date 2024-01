Una entidad de fútbol infantil, inició el año de la peor manera

Los clubes del fútbol infantil continúan estando en la mira de delincuentes que adoptaron tener como finalidad ingresar a su predios de madrugada para desvalijarlos.

Fueron varias las entidades que en los últimos años soportaron el duro golpe que les representa sufrir un saqueo en sus instalaciones, por cuanto, como en más de una ocasión lo remarcaron los dirigentes de las instituciones damnificadas, “todo lo que tenemos es en base al esfuerzo nuestro y de los socios”.

Y en las últimas horas, trascendió que en los primeros minutos del nuevo año le tocó al club For Ever, en sus instalaciones de 64 y 120, atravesar por un episodio de inseguridad.

Con un comunicado difundido en las redes sociales, la entidad informó que “barretearon las puertas y se llevaron herramientas, pava eléctrica, freidora, desmalezadora, elementos para la práctica deportiva e indumentaria del plantel”.

“Sólo dejaron cinco pelotas de fútbol en malas condiciones”, se acotó.

Viviana, coordinadora del fútbol infantil, le dijo a EL DIA que “nos duele mucho lo sucedido, pero For Ever no baja los brazos nunca y entre todos saldremos adelante”.