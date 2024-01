“Bisiestos”: historias del curioso club de los nacidos el 29 de febrero

“Año bisiesto, año siniestro”, sentencia un viejo refrán, colgándole a años como 2024 un sayo que se le amolda también por catástrofes como el hundimiento del Titanic, los asesinatos de Gandhi, Robert Kennedy, Martin Luther King y John Lennon y, más recientemente, la pandemia del Covid-19.

En su defensa, National Geographic explica que los años bisiestos ayudan al calendario anual o cronológico a tener una certeza de la aparición de las estaciones: la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta al sol, pero, en rigor, cada año solar tiene 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más, de modo que ignorar esa fracción de tiempo provocaría que, con el paso de los años, las estaciones no coincidieran en los mismos meses. Dicho de otro modo, cada 12 años los calendarios se desfasarían 3 días.

Lejos de esta argumentación puramente lógica, la mitología ligaba a los años bisiestos con la mala suerte desde la mismísima época del l Imperio Romano, cuando cerraban los templos porque creían que Júpiter se podía enojar. En Grecia aplica aquello de “ni te cases ni te embarques” del martes 13 y es de España aquel refrán de “año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto”.

Sin embargo, hay poco más de 5 millones de personas en todo el mundo para las cuales los bisiestos son años muy especiales, porque son aquellos en los que pueden celebrar su cumpleaños en el día exacto en que nacieron.

“No sé cómo será para el resto. Para mí es el año en que cumplo años”, dice Claudia Defelitto, una escribana platense que el próximo 29 de febrero cumplirá 60. O 15, según cómo se vea.

Un globo que cruzó el Río

“Cuando cumplí cuatro años (en 1968) hubo en Plaza Moreno una suelta de globos con helio”, cuenta Defelitto, “te daban dos globos y una tarjetita con tu nombre, apellido y lugar de origen”. El suyo llegó a Uruguay, pero lo más llamativo de esta historia es que lo encontró un niño que vivía en un campo en las afueras de Montevideo y le envió una carta, uno de los pocos modos de comunicación que había por entonces (hoy hubiera servido de material para un video viral en Tik Tok).

“No sé cómo hicieron los globos para cruzar el Río de la Plata, pero el chico me contó que los había encontrado. Conservo el sobre todavía”, apunta Defelitto.

Para ella, cumplir años en una fecha tan particular “tiene una doble impronta. Por un lado está bueno porque todo el mundo lo toma como algo fuera de lo común y esos años son los que más festejo, pero lo molesto es que me saludan dos veces: el 28 de febrero y el 1 de marzo”, un verdadero calvario para aquellas personas que detestan su natalicio.

A falta de 29 de febrero, todos los consultados para esta nota coincidieron en decir que lo adecuado es celebrar el 1 de marzo, algo que claramente pasan por alto los sistemas de salutaciones electrónicas y regalos o promociones de algunas empresas. “En esos casos paso tres años sin recibir nada”, se ríe Claudia.

Esa lógica habría aplicado su madre (aunque por aquel entonces nadie imaginaba que fuera a existir algo como un mailing), cuando sugirió que registraran el nacimiento de su hija con la fecha de 28 de febrero o del 1 de marzo. “Encima nací a las 12.30 del mediodía”, apunta Claudia, “y el médico no quiso”.

Otra en contra: “Cuando era chica no me creían que hubiera nacido un 29 de febrero y tenía que mostrar el DNI”. A favor: “Los 29 de febrero suelo hacer fiestas de disfraces. La última, que fue antes de la pandemia, estuvo espectacular”, recuerda.

“Quiero celebrarlo con todo”

Si la vida fuera un juego de roles, Miriam Irala asumiría varios: madre de dos hijos, ex directora de la Unidad Penitenciaria 10 de Melchor Romero y estudiante de carreras como Derecho, Criminología o Seguridad Ciudadana, es también bailarina de música country, organizadora de eventos y fotógrafa por vocación. Sin embargo, si hubiera que definirla con una palabra, la más justa sería resiliente. En 2017 le detectaron un cáncer de mama que superó muy bien y hace casi un año le diagnosticaron la aparición de otro tumor que no se pudo biopsiar, de modo que tras el shock y la bronca iniciales se dedicó a darle una batalla que todavía no terminó de pelear, aunque la lleva muy bien. Es por eso que ya está organizando un evento masivo para el 29 de febrero, cuando cumplirá 52 años. “Mirá si no lo voy a festejar”, remarca, aunque en los papeles figure que nació el 1 de marzo de 1972.

“Si nacías el 29 de febrero, en el registro civil te anotaban como nacida el 28 o el 1 de marzo, como es mi caso; si no, era como si no cumpliera”, explica. Miriam integra varios grupos de Facebook que nuclean a “bisiestos” -como se autodenominan ellos- en todo el mundo. “En otros países están organizando encuentros, pero la situación no da para que yo me vaya a Mallorca, entonces se me ocurrió que cada uno se junte donde esté, pero en simultáneo”.

Aunque faltan afinar muchos detalles, el punto de encuentro en La Plata será la Plaza Moreno, allí donde 56 años antes Claudia soltó al aire sus globos de helio, a las 2 en punto de la tarde. Quienes ya comprometieron su presencia no se atreven a especular cuántas personas serán de la partida, pero Miriam y varios amigos suyos, seguro.

“Mi grupo de country propuso hacer una coreografía y tengo un compañero que canta”, adelanta, convencida de que “solo hay que tener ganas y motivación”. Y a ella le sobran.

“Cuando me detectaron el tumor tenía el tamaño de una naranja y ahora tiene el tamaño de una uña. Con oncólogo y controles, la medicación está surgiendo efecto. Por eso bailo, canto y sigo trabajando en el Servicio Penitenciario Bonaerense desde hace más de 30 años; podría no hacerlo, pero es mi cable a tierra”.

“Cada cuatro años, un poco más normales”

“Cumplir años un 29 de febrero es muy especial. Y es un buen tema de conversación”, rescata Luciana Girotto, una abogada platense que este año celebrará -seguramente con una ñoqueada-, sus 48.

Ella también participa de varios grupos de Facebook, como “club bisiesto” o “nacidos un 29 de febrero” y hasta lo usó para un monólogo de Stand Up.

“Cuando era chica me hicieron la fiesta de cumpleaños en julio, porque mi hermano nació un 9 de julio. Qué suerte mi madre para tener hijos. Por lo menos a él le sirvió para no hacer la colimba”, se ríe, sugiriendo que no hay muchas más ventajas que la de pertenecer a un club un tanto raro o sugerir que no envejecen porque suman un año cada cuatro: “Todo el tiempo te preguntan si lo festejás el 28 de febrero o el 1 de marzo y tenés que explicarles que la primera opción trae mala suerte”.

Encima, es de las que sospechan que los años bisiestos son un tanto funestos. “Yo nací un domingo de carnaval, con lluvia y a las tres de la tarde”, de modo que no había “chances de que fuera antes o dejarlo para el día siguiente. Menos de un mes después vino el golpe militar. En el año 2020, hice fiesta y hasta tuve regalos; a los pocos días, todos adentro por la pandemia. Ahora por ahí se acaba el mundo, pero bueno, cada cuatro años somos un poco más normales y tenemos fecha de cumpleaños”, cierra Luciana, sin perder el humor.

La probabilidad de nacer un 29 de febrero es de 1 entre 1.461, según la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, (www.leapyearday.com) una organización surgida en Estados Unidos, con página y un grupo en Facebook (Honor Society of Leap Year Day Babies) que tiene más de 11.000 miembros activos desde 1997. Según este cálculo, aproximadamente el 0,0685 por ciento de la población mundial nace ese día.

“Es como si no cumpliera años”

Andrés García Jurado cumplirá el 29 de febrero 52 años y, como el resto, planea un festejo. “Mucha gente me llama el 28 de febrero, pero para mí deberían saludarme el 1 de marzo. De todas formas, es como si no cumpliera años, salvo en los bisiestos”.

Y cuando eso pasa, lo celebra: “Después de esperarlo 4 años, imagínate”, dice, ajeno al mito que rodea a esos años. “Yo los disfruto porque sé que tengo cumpleaños y no cambio de día”, aunque caiga a mitad de semana, advierte este ingeniero agrónomo que entiende a la costumbre de reunirse con los afectos, como el mejor plan de todos los posibles. Quizás por eso rescata, de entre todos los festejos, el de los 20 años: “Todavía vivía en mi casa de Castelar, que tenía un parque grande, y armamos una mesa con amigos y familia. Éramos muchísimos y fue una noche espectacular. Nos seguimos juntando con el mismo grupo, pero mi viejo ya no está”, lamenta. Precisamente, cuando Andrés nació le preguntaron a su padre si quería que lo registraran “el 28 de febrero o el 1 de marzo, pero él se negó” y en su DNI figura esa fecha tan especial.

Los años bisiestos no cargan con el mito de la mala suerte en todo el mundo. En algunos países, como Irlanda, se cree que los bebés que nacen el 29 de febrero vienen con un “pan debajo del brazo”. Además, por tratarse de una fecha poco común, muchos locales regalan productos a los clientes que cumplen ese día. Eso sí, cada cuatro años.