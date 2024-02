Picante cruce entre Galperín y Grabois

El titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, calificó a Marcos Galperín, CEO de Mercado Pago, de “triste idiota egoísta”, luego de que este lo acusara de haberse beneficiado con el cobro del Fondo para la Integración Sociourbana (FISU).

A través de la red social X, ex Twitter, el dirigente social identificado con el kirchnerismo, disparó: “Entiendo que te aburra tu miseria espiritual y discapacidad emocional tanto que necesites atribuirle a los demás tus propias y bajas motivaciones, que necesites exteriorizarlas, que necesites validación, porque ni toda la plata del mundo puede llenar tu vacío existencial”, añadió.

Las palabras de Grabois fueron motorizadas por el señalamiento del fundador de la reconocida billetera virtual, quien compartió un informe periodístico sobre el FISU, caja de $105 mil millones destinada a mantener la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), en el que se registra una supuesta detección de 700 militantes que malversaron el fondo y que responden al dirigente.

“Mirá vos a Grabuá...Se podrá confesar fácilmente un pedadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis”, añadió Galperín.

El contraataque no se hizo esperar, y el dirigente de Patria Grande respondió: “Entiendo que te haga feliz ver a un presidente elevarte a la categoría de héroe para seguir engañándote a vos mismo y a los demás, que sos un benefactor social y no un burgués egoísta y ambicioso. Lo entiendo, me parece tristísimo y te compadezco”.

Asimismo, acusó al fundador de Mercado Libre de consumir fakenews “para reforzar lo que ya habías juzgado y sentenciado” y engañarse a si mismo. “A mi no me importa la plata, me importa la felicidad de mi pueblo, igual que a miles y miles y miles de personas en este mundo. Nos alcanza con poco, no necesitamos millones, no los queremos, no nos motivan, nos aburren, nos parecen poca cosa frente a la inmensa tarea que tenemos por delante y que no tengo duda que vamos a realizar... y vos vas a seguir viviendo en tu mansión buscando de qué reír”, concluyó.