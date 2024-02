Audiencia clave con choferes de micros, que puede derivar en un paro

Continúa el conflicto por el salario en el sector del transporte automotor ya que la UTA (Unión Tranviaria Automotor) y las cámaras empresariales fracasaron en hasta el momento en las audiencias que se llevaron a cabo para acercar las partes. Hoy se realizará un nuevo encuentro que será clave para saber si el gremio impulsará una medida de fuerza.

La UTA sigue en estado de alerta y no descarta el anuncio de un paro de micros, según confirmaron fuentes sindicales a nivel local a EL DIA.

A nivel nacional, un vocero de la UTA dejó trascender que “creemos que es la última audiencia”, con lo cual de no limar las diferencias por el salario de los choferes, el conflicto decantaría en un paro. Las cámaras no movieron la oferta que ofrecieron en el encuentro anterior y negaron recalcular costos a diciembre con el argumento de que el sector está operando bajo “endeudamiento, descapitalización y asunción de costos financieros no reconocidos”.

La propuesta es de 25 por ciento de incremento para enero y un 20 por ciento para febrero, sumado a $60.000 no remunerativos, representa un acumulado del 65 por ciento, superando las estimaciones inflacionarias del mercado.

Por el lado sindical, se adujo incumplimiento de lo acordado en el acta del 25 de octubre de 2023, en donde se dispuso revisión y evaluación de las condiciones del poder adquisitivo de los trabajadores en diciembre de 2023, en donde influyeron los nuevos números de la inflación. El pedido es de un salario básico de $777.700 para enero y $972.125 para febrero, con tres cuotas no remunerativas de $42.307.

No obstante, en lo que sí coincidieron las partes es en las responsabilidades del gobierno nacional por la falta de diálogo y de soluciones. En ese sentido, apuntaron a la Secretaría de Transporte y al Ministerio de Economía, tras la salida el ministro de Infraestructura, el área depende ahora del ministro Luis Caputo.

Desde la UTA se niegan a firmar acuerdos que impliquen reconocer la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.