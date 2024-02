Usuarios de trenes, en un verano con apuros por menos frecuencias

Igual que sucede con el resto del transporte público (el sistema de colectivos), los trenes de la línea Roca disminuyeron durante el verano las frecuencias de sus servicios. La medida responde a una cuestión “estacional”, explicaron en la operadora del ferrocarril que cubre el trayecto La Plata-Constitución. Pero ocurre que aunque se transite una etapa del año de menor caudal de pasajeros la reducción horaria perjudica a algunos trabajadores que lo utilizan en forma diaria.

El esquema estival de los ramales de La Plata-Constitución que regirá, al menos, durante las próximas semanas, se aplicó con la cancelación del servicio de las 9.50 saliendo desde la estación de CABA, lo que significa que ahora es mayor la espera en esa cabecera entre el tren de las 9.29 y el de las 10.13. El otro cambio se produjo con el último servicio desde la estación local de las avenidas 1 y 44: hasta el 25 de enero salía a las 22.49 y ahora parte a las 22.16.

En la Estación de Trenes platense la opinión de los pasajeros es dispar. Mientras que algunos se ven perjudicados por la reducción de frecuencias, pues la modificación coincide con la franja horaria en la que suelen tomar el tren, en otros casos no se sienten afectados por los cambios.

“Me cuesta acomodarme a las nuevas frecuencias, pero más cuesta acomodarme al precio de 120 pesos”.

Daniela Pastorino

Vecina de Altos de San Lorenzo

Daniela Pastorino es vecina de Altos de San Lorenzo y viaja de lunes a viernes a Constitución, ya que trabaja en la capital federal. A ella, según dijo, este diagrama la perjudica. “Venía bien con los horarios de salida de La Plata y de Buenos Aires y de golpe cambiaron. Me está costando acomodarme. Y sobre todo, lo que me cuesta más acomodarme es al precio de 120 pesos el boleto”, precisó la usuaria de Trenes Argentinos.

En cambio, Mariano Roa, quien viaja desde Quilmes a diario a La Plata por trabajo, es usuario del tren en la franja horaria que va desde el mediodía hasta las cinco de la tarde. “No me afecta para nada el cambio -señaló-, y la verdad es que viajo muy bien. No me conviene para nada venir en el auto, porque entre el combustible, el peaje y el estacionamiento que tendría que pagar haría muy mal negocio”.

El cronograma de verano comenzó el 25 de enero, y según indicaron fuentes de Trenes Argentinos la medida se instrumentó por dos razones. Una es la estacionalidad, ya que en los primeros días del año decrece mucho el caudal de usuarios del Roca y entonces se pone en práctica un achique de las frecuencias, y el otro motivo es por la “entrada a boxes” de formaciones a las que les toca un service o una reparación concreta, situación que, subrayaron en la empresa, “es habitual”.

“No me afectan los cambios de horarios y me conviene usar el tren y no el auto”.

Mariano Roa

Vecino de Quilmes

Desde Trenes Argentinos, las mismas fuentes aseguraron que la reducción de servicios en los ramales que unen La Plata con CABA fue de “menos de un 10 por ciento”, una disminución que implicó una “afectación ínfima” a los usuarios de la línea Roca, según remarcaron, y en ese sentido aseveraron que “se cancelaron solamente dos servicios de ida y dos de vuelta”.

Por otra parte, la empresa subrayó que para los cambios que se realizaron en los horarios base (“pico”) se tuvo en cuenta el sentido de circulación contrario al mayor caudal de pasajeros, es decir, un servicio de la mañana que va de Constitución a La Plata. El resto de las modificaciones se efectuaron en horarios no pico.

Días atrás surgió alguna alarma entre los pasajeros habituales del Roca porque había corrido la versión que se desactivaban 150 servicios para “proteger el material rodante”, lo que fue desmentido por la empresa. “Eso lo hizo circular un ferro aficionado, sin ninguna mala intención pero con información errónea, porque no es así”, puntualizaron voceros de Trenes Argentinos.

LAS FRECUENCIAS DE VERANO

De acuerdo con el cronograma de servicios de verano, de lunes a viernes, entre la primera salida desde La Plata (04.14) y la del horario de 10.13 la frecuencia es cada 24 minutos; entre el tren de 10.13 y el de 16.14, cada 30 minutos; y entre el horario de 16.14 y el de 22.16, cada 24 minutos.

En sentido contrario, desde Constitución a La Plata, en la franja horaria de 04.38 a 16.16, la frecuencia es cada 24 minutos; desde las 10.16 a 15.55, cada 30 minutos; entre el horario de 15.55 y 19.50, cada 24 minutos; y de 19.50 a 22.17, cada 36 minutos.