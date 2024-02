La deuda externa de las provincias suma tensión

La provincia de La Rioja anunció que iniciará una ronda de consultas con sus acreedores ante las dificultades para afrontar vencimientos de bonos en dólares.

A esto se suman otra decena de provincias que también emitieron deuda en moneda extranjera y ahora ven cómo se complica su escenario financieros en medio de los ajustes impuestos por la Nación.

La reducción presupuestario impactará por tres vías distintas a las provincias: menos coparticipación, recorte de transferencias y caída de los propios impuestos locales.

Son 13 los gobernadores que deberán afrontar en lo que resta del año el pago de vencimientos de sus bonos en dólares por US$ 1.770 millones.

La situación fiscal de las provincias ya se convirtió en el principal eje de disputa entre los gobernadores y la Casa Rosada.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el total de transferencias -entre coparticipación y discrecionales- experimentó una caída en términos reales de 13,2% en el primer mes del año. Y en febrero se espera otro retroceso.

En lo que va del año, según datos de la consultora Politikón Chaco, cuatro provincias ya abonaron intereses en dólares de sus bonos en moneda extranjera.

En primer lugar Chubut -que encabeza el conflicto contra la Casa Rosada por el descuento de coparticipación para saldar una deuda con la Nación-, por US$ 34,4 millones, Córdoba (US$ 11,3 millones) y Tierra del Fuego (US$ 2,29 millones) en enero; Chaco (USD 37,7 millones), Córdoba nuevamente (USD 15,6 millones), Entre Ríos (USD 65,7 millones) y Neuquén (USD 13,4 millones) este mes.

Especialistas explican que si a la caída de recursos se le suma la devaluación de diciembre, la cantidad de pesos necesarios por parte de las provincias para hacerse de los dólares para pagar deuda es considerablemente mayor.

En total serán a lo largo del 2024 unos US$1.950 millones, de los cuales faltan pagar -incluyendo los US$26 millones que no consiguió pagar La Rioja- alrededor de US$1.770 millones.

Buenos Aires será la que tendrá la carga de intereses más pesada (US$700,5 millones), seguido por Córdoba (US$395,5 millones), Chubut (US$137,7 millones), Entre Ríos (US$131,5 millones) y Río Negro (US$87,2 millones).

El Central garantizó que las provincias que requieren pagar intereses en moneda extranjera tienen acceso libre al Mercado Libre de Cambios (MLC) para poder comprar dólar a precio oficial con sus pesos. El año pasado esta cuestión fue motivo de una restricción por parte de la autoridad monetaria.