More Rial pasa un difícil momento: “Mi ex me quiere ver presa”

Morena Rial parece no poder esquivar los escándalos y el inicio del 2024 no fue la excepción. La hija de Jorge Rial aseguró que su ex pareja, padre de su único hijo, la quiere ver presa.

La mediática y el futbolista cordobés irán a juicio próximamente. La razón es una denuncia de él por un robo.

En Mañanísima, la hermana de Rocío Rial le contó a Carmen Barbieri: “Mi ex me quiere ver presa. Que se yo qué le pasa. Ahora vamos a ir a juicio”. A su vez, aclaró que “en su momento me enamoré, pero ya no lo quiero. Es el papá de mi hijo, nada más”.

Pero sus declaraciones fueron escalando en la gravedad de las acusaciones, al punto de involucrar violencia contra el menor. “Francesco me dice que lo retan, lo castigan y le pegan pero no sé. No creo que mienta, no sé, él me cuenta”, relató.

En cuanto a la denuncia que le impuso Facundo Ambrosino, reveló: “Yo le metí la denuncia de violencia de género y él a los 10 días me metió una contradenuncia con eso. Él dice que le faltaron siete celulares. Tiene dos negocios, que en su momento la plata de los negocios la puse yo. Me debe 25 mil dólares”.

Ahora, está a la espera de resolver esta situación. “La causa está caratulada como hurto, ni siquiera robo. Supongo que se va a solucionar, más que ir y presentarme… tampoco me voy a esconder. Hicieron un allanamiento en mi casa y les dio negativo. Revisaron todo y no encontraron nada. Fueron con una orden de un juez porque obviamente hay una causa”, cerró.