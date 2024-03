VIDEO. "¿Cómo a fondo, Claudio?": la increíble secuencia que se volvió viral durante una carrera de rally

En el Día Nacional del Rally Argentino, una increíble secuencia de un equipo que competía se volvió viral en las redes. Los integrantes del equipo Lusqtoff Racing, Ricardo Martinoglio y Claudio Muciachio, protagonizaron un increíble accidente del cuál salieron ilesos.

"Izquierda, a fondo", indicó el navegante Muciachio ante la consulta del piloto Martinoglio en medio de una competición a bordo de su Peugeot en la categoría RC4 del Rally Argentino. Al tratarse de una curva cerrada, inmediatamente perdieron el control del vehículo y el conductor reprochó: "¿Cómo a fondo?, ¿cómo a fondo, Claudio?", mientras el vehículo volcaba.

Rápidamente, tras el vuelco, Claudio Muciachio pidió disculpas y su compañero, entre insultos y lamentos, respondió: "Cuidado, Claudio. Listo, dame la mano, no pasa nada". En ese sentido, el navegante indicó: "Estaba mirándote los problemas".

Tras el incidente, los espectadores consultaron por su estado y los ayudaron a dar vuelta el vehículo de competición. Algunos usuarios en las redes replicaron las imágenes y expresaron: "Que dementes hermosos son los pilotos de Rally, si el navegante dice a fondo meten a fondo aunque duden". A su vez, por otro lado, algunos mencionaron: "'Dame la mano', canalizó de diez el enojo", "debo admitir que primero me molestó la actitud del piloto, pero inmediatamente me encantó la nobleza de cuidar y no hacer sentir mal al navegante".