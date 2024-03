Amenaza de muerte a Nelson Castro y repudio

El periodista Nelson Castro y un equipo de la señal de noticias TN fueron amenazados de muerte tras haberse instalado en Rosario para informar sobre los últimos cuatro crímenes que estremecen a la ciudad santafesina.

“Van a terminar como (José Luis) Cabezas”, fue uno de los tres mensajes intimidatorios que recibió, por WhatsApp y desde un número desconocido, Sebastián Domenech, colega de Castro.

Otro de los textos advertía: “Decile que si llega a seguir a (la calle) Oroño lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona. No lo queremos acá. Att la mafia” y alertaba también: “Que no se acerque. Fuera de Rosario”.

Luego, en declaraciones radiales, Castro contó que “Oroño es un lugar por donde pasamos hoy (por ayer) a la mañana sin saber que eran de tamaña violencia, pero con una muestra de lo que estamos viviendo, es muy impactante”.

Tras lo ocurrido, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) salieron a condenar “enérgicamente” las amenazas de muerte sufridas por el periodista y equipo, a la par que instaron “a las autoridades locales y federales, y a los tres poderes del Estado, a investigar y a sancionar a los responsables de las amenazas que recibió el conductor y el equipo que cubre la violencia narco en Rosario”.