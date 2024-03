El Presidente, duro contra el radical Lousteau y Kicillof

Luego del rechazo del mega DNU de desregulación económica en el Senado, el presidente Javier Milei advirtió anoche que si la iniciativa “se cae” en la Cámara de Diputados, el Gobierno insistirá con “otros DNU, con otro formato” para materializar las reformas.

En una entrevista con LN+, el jefe de Estado aclaró que el DNU sigue vigente pese al revés en la Cámara alta y que ahora la tarea será “defenderlo en Diputados”.

“Si aún así se cae, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato, hasta que las reformas tomen lugar, porque en el fondo esto es para los argentinos y tarde o temprano la política va a tener que aprender que se terminó la época de los privilegios”, sentenció.

Milei acuñó el adjetivo “orcos”, que había mencionado por primera vez el expresidente Mauricio Macri, para referirse a los dirigentes que obstruyen la marcha de su Gobierno y las reformas que piensa que son necesarias para el país.

“Los orcos son los populistas, son los kirchneristas”, señaló, e incluyó también al senador de la UCR Martín Lousteau, a quien tildó de “camaleón”.

“Es un camaleón, y se acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o alguna ventaja, con lo cual de Lousteau a mí no me sorprende nada”, apuntó sobre el presidente del Comité Nacional de la UCR, que votó en contra del DNU el jueves pasado en la sesión de la Cámara alta.

No obstante, destacó que el senador nacional “fue bastante coherente y consistente con sus posturas porque fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y fue responsable de la (resolución) 125, dejando al país al borde de la guerra civil” en el año 2008.

“Fue presidente del Banco Provincia e hizo un verdadero desastre. Se lo puede contar (el ministro de Interior) Guillermo Francos, que fue quien lo sucedió o el desastre que hizo como ministro de la Producción”, fustigó.

Según Milei, “todo lo que tocó lo rompió”, y calificó a Lousteau como “un incompetente sistemático tipo (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof”.

“Es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos”, comparó.

Mientras, tras haberse sumado a la ofensiva del diputado José Luis Espert para convocar a una rebelión fiscal bonaerense, volvió a acusar a Kicillof de “violar la propiedad privada”, pero también le pegó anoche por la inseguridad: “La Provincia es un baño de sangre”. Pero también lo atacó por el nivel educativo: “Los rendimientos de los alumnos son paupérrimos”, y finalmente, por la deuda: “El default de Buenos Aires es grosero”.

Kicillof, encabezará hoy, a las 8.30 horas, una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, en la que seguramente saldrá con los tapones de punta contra el gobierno de Milei.

No están peleados, pero ...

Mientras, Milei aseguró anoche que no están “peleados” con su vice, Victoria Villarruel, aunque reconoció que tienen “diferencias”.

“Tenemos una excelente relación”, aseguro Milei, quien admitió que “no pensamos exactamente igual”, aunque consideró que “nuestras diferencias son imperceptibles para la gente”.

“Nosotros tenemos una excelente relación. Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no. Ese es el trabajo de ella. El martes nos volvemos a juntar que tenemos reunión de Gabinete”, sentenció.