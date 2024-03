Las mascotas, todavía están a salvo de los efectos del ajuste doméstico

En las veterinarias coinciden en que se hacen esfuerzos para no restar atención a las mascotas / Demian Alday

En tiempos en lo que la medicina en general resulta onerosa, atender la salud de las mascotas no es una cuestión menor. No obstante, pese a que los insumos veterinarios aumentaron al ritmo de la inflación, los veterinarios sostienen que la gente, en su mayoría, no deja de atender a los animales, algo que se acentuó tras la pandemia.

Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de Veterinarios de Buenos Aires sostuvo que es innegable que la situación económica repercute en la actividad, pero tras la pandemia la gente está más atenta a la salud de los animales.

“Hay cirugías y tratamientos que no se hacen porque hay que considerar que la salud de las mascotas no es algo que esté socializado, se paga de manera particular”, dijo el médico veterinario.

Para explicarlo en términos económicos Rinaldi consignó que cualquier cirugía arranca en unos 30 o 40 mil pesos y entre las más complejas llega a cobrarse entre 200 y 400 mil pesos.

“Un suero, que es algo de lo más usual en los tratamientos, sale 7 mil pesos, hay que sumarle el costo de las agujas, el catéter, la guía; además el costo de la hora del profesional veterinario es aproximadamente de 1.700 pesos la hora”, agregó el profesional.

En ese marco una internación puede tener un costo “de arranque” que ronda entre los 40 y 50 mil pesos.

En el sector se indica que el movimiento económico fue tan grande en los últimos tiempos que aunque 20 mil pesos suene a una cifra fuerte es lo que se gasta en cuestiones diarias.

“Puede que hayan bajado algunas consultas, pero los consultorios siguen trabajando, la medicina veterinaria explotó después de la pandemia, pese a que los aumentos siguieron el ritmo inflacionario”, afirmó el veterinario.

En una veterinaria cercana al Parque San Martín se indicó que la gente llega a hacer malabares para atender a las mascotas cuando se enferman y en algunos casos piden financiar los tratamientos.

“Se quejan de que todo está caro, pero prefieren ajustarse en otras cosas, como por ejemplo, bajar la calidad de los alimentos”, explicó un empleado de la veterinaria.

De acuerdo al relevamiento que hizo este diario, una bolsa de alimentos de 15 kilos, buena calidad, arranca en unos 45 mil / 50 mil pesos.

“Muchos clientes preguntan por marcas que sean buenas pero más económicas, dejan las marcas premium, o alternan el alimento balanceado dándoles otros alimentos”, se explicó.

En ese caso, los médicos veterinarios remarcaron que los animales deben recibir una dieta balanceada que tenga de manera proporcional a sus necesidades hidratos, proteínas y vegetales.

“Si no consumen alimentos balanceados se va a volver a tener los perros que había hace 30 años, por algo en la actualidad los animales viven más. Si se quiere alternar el alimento balanceado con otro, que no se les dé sólo arroz, que se les incorpore carne y vegetales”, agregó Rinaldi.

Vale destacarse que no son pocos los proteccionistas que pasan penurias para alimentar a la población animal a la que le dan refugio, tal el caso del Hogar Titucha de Arturo Seguí en el cual viven unos 300 animales.

Como se recordará, en los últimos meses la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios planteó un escenario incierto por la inflación y las diferentes complicaciones por las trabas en las importaciones.

Como reconocieron los profesionales consultados, la situación económica también obligó a los sectores productores de insumo a recalcular sobre los precios y la oferta.

En ese sentido, la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (Caprove) se refirió al escenario inflacionario y en la repercusión que tendría en los precios.

Ya a fines del año pasado la industria veterinaria se propuso enfrentar diferentes desafíos que se plantearon en la Cumbre de la Industria Veterinaria Argentina (CIVA).

En este sentido, desde la cámara se anticipó que la variación de los precios de los productos varían en estos meses entre un 30 por ciento y un 50 por ciento.

Ahora, con la desaceleración del dólar desde el sector de la sanidad animal se espera que los precios se mantengan y no sigan escalando como lo hicieron en los otros rubros de la economía.