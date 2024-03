Soledad en la adolescencia: aseguran que tras la pandemia recrudeció

Por ser una etapa de transición de la infancia a la edad adulta que implica cambios biológicos, psicológicos, sociales, crisis, conflictos y contradicciones, la adolescencia constituye un momento de la vida donde muchos se sienten solos. Sin embargo en los últimos años, y especial tras la pandemia, algunos especialistas en salud mental observan que este sentimiento recrudeció.

El problema es que cuando no es deseado, este sentimiento -que expresa un desequilibrio entre la cantidad de afecto que la persona requiere y la que cree recibir- puede dar lugar a estrés, ansiedad y depresión, influyendo directamente en el bienestar emocional.

Pero la soledad puede relacionarse además con otros factores de riesgo como el consumo excesivo de alcohol y de sustancias.

“Los indicadores más graves de soledad se dan entre los jóvenes: 1 de cada 4, entre 16 a 29 años, se siente solo y mantiene este sentimiento desde hace más de un año”, afirma la licenciada en Psicología Florencia Alfie.

Como reconoce Alfie, si bien no se ha podido identificar ningún factor que cause soledad con certeza, sí se puede afirmar que existen situaciones que pueden empujarla.

Entre ellas, “las dificultades económicas, el desempleo, el acoso escolar, y la ausencia de lugares para interactuar: ¡los jóvenes utilizan más internet y les faltan escenarios reales donde construir relaciones!”, afirma la especialista.

“Las redes sociales dejan menos espacio para el cara a cara, y probablemente esto influye en la aparición de la soledad no deseada. Hoy en día todo es virtual: muchos tienen amigos virtuales a los que nunca llegan a conocer”, dice Alfie

“Los vínculos sociales de pares tienden a ser muchas veces lábiles, porque no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad; todo lo que se puede transmitir y contener en el uno a uno o en una grupalidad presencial, no es igual a una virtual, porque hay un montón de matices emocionales y afectivos que los emoticones no los van a reemplazar”, explica la médica psiquiatra Silvia Ongini.

“Muchas veces esto genera un vacío y una necesidad insatisfecha de compañía y, además, existe la contracara devastadora de estas cuestiones de cancelación o de escraches donde se terminan excluyendo y arrinconando a jóvenes, haciéndolos sentir realmente arrojados al vacío”, agrega la profesional.

Algunas investigaciones confirman que las relaciones de amistad juegan un papel fundamental en la soledad no deseada. Esta importancia se da en la cantidad de relaciones, su calidad y, sobre todo, su presencialidad.