Tips y trampas ocultos en las promociones bancarias

El clásico “camine señora camine” ya no es necesario. Desde la comodidad de su casa uno puede mirar online los precios de los diferentes supermercados, compararlos y ver que conviene sin la necesidad de recorrer las góndolas a pie. A esta facilidad de encontrar ofertas se le sumó otro factor que mejoró aún más la experiencia de comprar: las promociones de los bancos y de las billeteras virtuales. Pero como no todo es color de rosas, tienen sus trampas a las que los compradores deben prestar atención para no terminar perdiendo dinero y convertirse en verdaderos cazadores de ofertas.

Es que prácticamente todas las tarjetas de crédito y billeteras virtuales ofrecen grandes descuentos a sus usuarios, promociones que se multiplicaron en el último tiempo con la finalidad de sostener el consumo en un contexto económico adverso. Es por eso que muchas entidades ofrecen descuentos de 15%, 25%, 30% e incluso 50% en determinados rubros, con los que tientan a los compradores ávidos de saciar sus ganas de consumo o a aquellos que simplemente necesitan adquirir productos de primera necesidad -no hay que olvidar que muchas de las promociones son para la compra de alimentos- y que sin darse cuenta terminan cayendo en las trampas.

¿Pero cuáles son esas trampas? Generalmente se trata de topes de consumo. El comprador llega tentado por los grandes porcentajes de descuento sin notar que en la letra chica se aclara “solo se devuelven $5.000 semanales”, por citar algún ejemplo. Esto no quiere decir que la promoción no sea buena, sino que hay que estar atento y usarla a conciencia.

Una vez que se tiene el detalle de cuánto es el porcentaje, cuánto es el tope de devolución, cuáles son los días que está habilitada la promoción solo resta sacar la cuenta de cuanto se puede gastar. Por ejemplo, si se trata de un descuento del 50% con tope de reintegro de $5.000, por más que la compra sea de $10.000, $20.000 o $30.000 solo se les devolverá $5.000. Es ahí donde entra el ingenio para combinar promociones, por ejemplo pueden ir dos miembros de la familia y pagar el total entre sus dos tarjetas, así les devolverán cinco mil a cada uno.

Otro tip es observar con detenimiento el tipo de promoción, ya que a veces el porcentaje de descuento no parece tentador -no es lo mismo un 50% que un 15%- pero tal vez tienen un tope más alto por lo que resulta más beneficioso.

Para muchos pueden parecer obviedades, pero desde las entidades bancarias confirmaron que cuando realizan encuestas de satisfacción entre sus clientes algunos reconocen sentirse “engañados” al no conocer el tope y gastar demás pensando que les van a devolver todo. Lo que derivó en que algunas billeteras aclaren en todas sus publicaciones las bases y condiciones para evitar así cualquier tipo de reproche y la pérdida de clientes.