Incidentes en la sede de la UTA durante una protesta de colectiveros

Colectiveros de una agrupación enfrentada con el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, protagonizaron incidentes con la Policía de la Ciudad cuando realizaban una protesta frente a la sede gremial para repudiar el reciente acuerdo salarial del sector.

La medida de fuerza se llevó a cabo en Moreno 2900 y los trabajadores de la Agrupación Bordó pretendían ser recibidos por Fernández.

Sin embargo, fueron alejados de la zona por un fuerte cordón policial, lo que generó incidentes y represión con gas pimienta.

“Del sindicato no salió nadie. Nos mandaron a la Policía para reprimirnos, aunque se había arreglado para manifestarnos pacíficamente en la vereda”, señaló uno de los manifestantes, de la Línea La Perlita de Moreno.

“Somos trabajadores que cumplimos nuestro trabajo y queremos un salario acorde a la tarea fundamental que desarrollamos. Por eso exigimos una recomposición salarial urgente, no podemos y no queremos esperar más. Exigimos plan de lucha real por nuestro sustento y el de nuestras familias”, reclamó uno de los choferes opositores a la conducción de Roberto Fernández.

“Hay un Estado que está ausente, que deja todo a la suerte de Dios, a una ley de la selva, que sobreviva el que más puede. Y no es así. No nos están dando as garantías de que lo que se firma, lo que se homologa, se va a cumplir”, agregó.

Los integrantes de esa rama interna de la UTA aclararon que no pretendía tomar la sede sindical ni hacer una medida de política gremial, sino expresar su descontento por la cuestión salarial.

Tras el accionar policial, la protesta de los choferes de la Agrupación Bordó se trasladó a la Plaza Miserere, aunque minutos después los colectiveros se dispersaron.