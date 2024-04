El Pincha quiere salir de su propio laberinto

Estudiantes no pudo escapar de su mal momento en la Copa Libertadores. Era el partido ideal para ponerse de pie y dejar atrás sus cuatro derrotas en fila y recuperar su nivel futbolístico de las primeras fechas. No lo hizo y peor aún: sembró más dudas sobre las existentes.

Ahora el ciclo de Eduardo Domínguez parece debilitado. Hasta hace un mes estaba en un momento de idilio y los hinchas se ilusionaban con cosas importantes en este 2024. Pero así es el fútbol en Argentina y cinco resultados malos lo hicieron retroceder casilleros como en el Juego de la Oca.

Para colmo se vio la primera imagen molesta del entrenador, que se enojó en la conferencia de prensa y atribuyó al mal partido a los “pases” que fallaron sus jugadores, que se fueron molestos del mismo modo y dijeron que el campo no era el indicado para jugar con la pelota al piso y que será el técnico quien deba encontrarle una solución al nivel del equipo.

El Pincha está complicado en la Copa de la Liga y si no mete un batacazo (ganarle a Gremio de local o sumar en la altura de La Paz) su clasificación a octavos de final será una utopía. Los tres objetivos para el semestre están en rojo porque uno ya lo dejó escapar: la Supercopa de campeones.

Por eso más que nunca los dos partidos que se avecinan serán clave. Más importantes que todos los que ya se jugaron. Necesita y está obligado a ganarles a Central Córdoba y The Strongest. Si tropieza con alguno de los dos (incluso un empate) se desprenderá de otro objetivo y ya le será más complicado seguir la ruta sin piquetes y protestas.

Los jugadores deben retomar su nivel y el entrenador refrescar ideas sobre el armado del equipo. De ambos lados hay deficiencias y errores. Algunos futbolistas están fallando en la concentración y precisión con la pelota mientras que el DT no acierta con los momentos de los cambios y esquemas. Es hora de sentarse a hablar y ver qué está pasando. Entre las partes hay una muy buena convivencia que ahora no parece trasladarse al campo. Por eso una charla grupal asoma como buen primer paso. Luego será el tiempo de asumir errores.

El presente albirrojo es consecuencia de errrores cometidos por el técnico y los jugadores a su cargo

El equipo está sufriendo el calendario criminal del fútbol argentino. Es una exprimidora de cuerpos y mentes. Pero Domínguez, los jugadores y dirigentes lo sabían. Ahora es tarde para el lamento aunque no quita que se pueda decir: en la AFA no se piensa en ayudar desde lo futbolístico sino que sólo buscan generar ingresos económicos. Así les va a los argentinos y al final del camino se verán los resultados. Salvo River y Boca no hay otro que pueda pelear los dos frentes a la vez. Si encima justo ahora se define la Copa de la Liga y arranca la Libertadores.

Entonces llegó el momento de ver el recambio y en el Pincha no está resultando. Los juveniles aparecen poco y no suman demasiado como tampoco refuerzos que llegaron en los últimos mercados. Encima de todo perdió por largo tiempo a Javier Altamirano y Guido Carrillo volvió a ser baja, ahora por un cuadro gripal. Es hora de parar la pelota, tomar aire y calmarse. Cuando pase el temblor, seguir para adelante.

Estudiantes ya sufrió en los últimos años momentos parecidos. En 2022 tras la eliminación ante Paranaense en la Libertadores el equipo cayó en un pozo del que no pudo salir e incluso por su mal paso por la Copa de la Liga tuvo que marcharse Ricardo Zielinski. El equipo alcanzó en la última fecha asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana El año pasado luego de la injusta eliminación en dicha competencia el ciclo de Domínguez quedó en jaque y fue la Copa Argentina la que le devolvió fuerza y continuidad, mostrando la mejor versión del plantel y técnico.

Ahora le toca un nuevo frente de tormenta (se marcharon jugadores importantes y los que llegaron, por ahora, no cumplen ese lugar) y si quiere quedar bien parado necesita volver a las fuentes. El final en Talcahuano no fue el mejor adentro ni afuera de la cancha. Clima de enojo y fastidio. Tiene una semana por delante que asoma como crucial. Las cartas las tiene en su mano el entrenador, ahora deberá saber utilizarlas para volver a ganar la mano. Y la partida.