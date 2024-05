Daniela, la cantante, agradeció el duro momento en el qué Javier Milei la acompañó cuando eran novios

Ahora, la artista Daniela Mori, ex pareja del actual Presidente contó detalles desconocidos del mandatario y reveló una anécdota de cómo la ayudó en una situación apremiante.

Después de las distintas repercusiones por la inédita presentación del libro del Presidente Javier Milei, quien cantó en el medio de su show que organizó en el Luna Park, apareció su ex novia Daniela Mori. De este modo, la cantante en cuestión, reveló señales de la personalidad de su ex pareja y lo presente que estuvo Milei en uno de sus momentos más complicados: "Javier estuvo en un momento muy difícil de mi vida. Yo tuve una hija con quimio, y no todo el mundo tiene la valentía o la empatía para apoyar en ese momento. Y él las recontra tuvo", confesó la mencionada cantante.

Asimismo,, recordó cómo fue aquel difícil momento y cómo la ayudó Javier Milei: "Lo que él me bancó... Iba al Italiano todos los días. Así fue conmigo. Yo lo tengo a Javier en un lugar de mi corazón muy importante... Porque aparte era una enfermedad de mi hija".

Por otra parte, señaló que en esa complicada situación, Milei siempre estuvo junto a ella y su hija: "Una vez se puso un barbijo, porque mi hija estaba neutropénica, y la entró a saludar. Eso yo me lo voy a llevar por el resto de mi vida, siempre fue así conmigo, muy especial".

Por último, y con respecto al final de la relación, Daniela explicó que ambos priorizaron sus carreras: "Por cosas de los dos. Estábamos muy ocupados y no era el momento", concluyó Daniela Mori.