"La Toretto" seguirá detenida en La Plata: la Justicia rechazó otra apelación de la defensa

En las últimas horas, la Justicia denegó el pedido elevado por la defensa de Felicitas Alvite, imputada por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" luego de haber embestido al motociclista Rubel Walter Armand en el cruce de 13 y 532. Los abogados de "La Toretto" habían apelado el fallo que denegaba la excarcelación extraordinaria y la Cámara de Apelación y Garantías resolvió rechazar nuevamente el recurso, por lo que Alvite seguirá detenida.

Por el caso quedó imputada la conductora del Volkswagen Gol Trend y más tarde la Justicia inhabilitó para conducir a la amiga de la joven, que manejaba el otro vehículo que se observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Para el fiscal, la amiga creó una situación de peligro que afecta a la seguridad pública y a terceras personas, al tiempo que la considera “penalmente responsable del delito de prueba ilegal de velocidad”.

"Los argumentos de la defensa sobre las circunstancias personales de la imputada y otras relativas al proceso, no resultan suficientes para desvirtuar la existencia de los riesgos procesales presentes en autos, siempre calibrados en este devenir del proceso y en el exclusivo ámbito del instituto aquí en trato -excarcelación extraordinaria-", se desprende de la resolución firmada por los camaristas Alejandro Villordo y Fernando Mateos este lunes.

Hace 21 días, la defensa de "La Toretto" hizo un planteo en donde se describía su edad y los trastornos de salud que padece. Entre las argumentaciones se encontraban las condiciones personales de la imputada y que no procuraba eludir u obstaculizar la investigación ni burlar la acción de la Justicia. También, la falta de intención de causar un daño; que Alvite no corría picadas, su edad, y que no tiene antecedentes penales.

En el documento, el informe médico que glosa en las actuaciones, “sufre de episodios de pánico desde aproximadamente los 15 años de edad, que se intensifican en estos últimos días con palpitaciones, dificultad respiratoria con hiperventilación, sensación de ahogo, ansiedad, rigidez en miembros especialmente ambas manos”. El mismo documento refiere que está “medicada con clonazepam”. Alvite, además, negó “hábitos tóxicos” y a la entrevista presenta “intensa angustia en relación al hecho traumático vivido donde ocurre un fallecimiento, en el que es la responsable”.

En ese marco, también recusaron al fiscal que interviene en la causa, Fernando Padovan, al denunciar supuestas irregularidades en el proceso de investigación.

En la última semana, Padovan pidió una prórroga para dictar la preventiva, en atención a una serie de diligencias aún en curso. “Este Ministerio Público ha sido consecuente en todo momento con el cumplimiento de los principios y garantías que hacen al debido proceso legal y en la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos investigados”, rubricó.

El hecho

La joven Alvite conducía el Volkswagen Gol oscuro que atropelló y mató al motociclista Rubén Walter Armand (35) en la esquina de las avenidas 13 y 532 el pasado 12 de abril. Junto a un Peugeot 208, conducido por Valentiina Velázquez, emprendió una travesía fatal desde Plaza Moreno.

A altas velocidades, la secuencia de imágenes de aquella noche capta su paso por el frente del palacio Municipal en calle 12 y posteriormente siguen por la avenida 13. El trayecto siguió pasando la plaza Paso y luego siguiendo por 13. Al pasar por el cruces de avenidas en 13 y 38, es asombroso como "pisan el acelerador" tanto del Gol como del Peugeot que iba a la par.

Fue cuando, violando la luz roja del semáforo, avanzó antirreglamentariamente sobre la intersección, en sentido al Distribuidor Pedro Benoit, donde se produjo el embiste con la moto que conducía Armand.

El hombre, ya herido de muerte, fue derivado de urgencia al hospital San Roque de Gonnet, aunque no pudieron hacer nada para salvarle la vida.