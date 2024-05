A los 60 años, la abogada platense tuvo su premio: fue elegida Miss Rostro

Alejandra Rodríguez, la platense que dio vuelta al mundo al ser elegida a sus 60 años como la representante provincial de Miss Universo, ganó el título de “Miss Rostro” en el certamen nacional y quedó entre las 15 mejores competidoras.

La abogada se mostró contenta con su desempeño en Miss Universo Argentina, certamen al que definió como un “desafío” en el que pudo aprender a superar “miedos e inseguridades”, ahora proyecta un futuro prometedor ligado a los medios y publicidades.

“El certamen es una experiencia única e irrepetible. Aprendí muchas cosas y sobre todo aprendí a ir más allá de mis miedos e inseguridades. Fue un gran desafío, lo tomé y todo lo que vino después fue muy positivo”, sostuvo Alejandra en diálogo con EL DIA.

Desde el inicio de la competencia se propuso “vivir la experiencia, independientemente del resultado” aseguró la platense y reconoció que “la trascendencia que tuvo mi participación desde el comienzo, superó cualquier expectativa que hubiera podido imaginar. Estar participando en un certamen nacional de Miss Universo a los 60 años es algo que en otro momento hubiera sido impensado. Viéndolo de este modo todo lo que vino después fue para sumar. Haber quedado en el top 15 y ser elegida Miss Rostro me deja más que feliz”.

Alejandra quedó entre las 15 mejores de las 28 participantes que llegaron en representación de las provincias, Antártida, Costa Atlántica, Cordillera de Los Andes e Islas del Atlántico Sur.

Lejos de la competencia o rivalidad que pueden surgir en estos espacios, Alejandra se lleva un muy buen recuerdo de sus compañeras a las que describió como “un grupo de mujeres increíbles de las que aprendí mucho” y destacó: “No tenía ninguna experiencia en estos temas. Soy abogada y periodista, así que todo fue beneficio y aprendizaje. Una experiencia maravillosa y empoderadora”.

La popularidad que ganó cuando fue elegida como la representante bonaerense para Miss Universo Argentina, le abrió la puerta a muchos proyectos y nuevas posibilidades laborales. De todos modos, Alejandra se toma con cautela lo que viene, pero tiene claro sus deseos.

En ese sentido contó: “A futuro me gustaría trabajar en periodismo turístico ya que amo viajar y comprobé que me siento muy cómoda en los medios”. Pero además, reveló que ya recibió propuestas para hacer publicidad y para “participar en desfiles de moda, un campo en el me gustaría desarrollarme”. Pero con calma, afirmó que se encuentra “analizando todo” ya que “seguramente vendrán más propuestas interesantes”.

Por otro lado, la ganadora de Miss Universo Argentina fue la modelo oriunda de la ciudad cordobesa de Villa María, Magalí Benejam. Así la joven de 29 años será quien represente al país en la competencia internacional que se desarrollará el próximo 28 de septiembre en México.

Su historia

Alejandra Rodríguez nació el 27 de noviembre de 1963 en La Plata, es la mayor de tres hermanos, uno vive en Coronel Brandsen y otro en Mar del Plata. Alternó su infancia y adolescencia entre las dos ciudades.

Cursó sus estudios en la Escuela Santa Teresa de Jesús donde logró amistades con las que aún mantiene un vínculo estrecho; al completar la secundaria, ingresó a la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata de la que egresó como periodista en 1984. Con una gran avidez por completar su formación, a los 29 años Alejandra decidió comenzar a estudiar Derecho y se recibió de abogada a los 36 años.

Quienes la conocen, cuentan que siempre fue una mujer de una belleza singular, pero recién ahora y por propuesta de una amiga, se animó a la experiencia de presentarse en el certamen de Miss Universo Buenos Aires, del que salió ganadora.

“Cuando era adolescente se hizo un concurso que tenía como premio un viaje a Bariloche y me presenté porque mis compañeros me impulsaron, salí primera princesa”, recordó tras ser coronada como Miss Universo Buenos Aires.

“Voy al gimnasio, salgo a correr, todo me gusta, pero sin exageraciones, trato de llevar una vida muy tranquila, cerca de la naturaleza”, apuntó la mujer de 60 años que entre los tips de belleza destacó la importancia de llevar una alimentación saludable, desde hace tiempo no consume harinas y hace 5 años que es vegetariana, aunque ahora comenzó a incorporar algunas proteínas de origen animal. “No fumo, tomo poco alcohol y por suerte casi no consumo medicamentos, trato de ser muy natural en todo”, sostuvo con convicción.