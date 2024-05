Por la pelea Macri-Bullrich, se rompieron los bloques del PRO en la Legislatura

La disputa que estalló en el PRO y que tiene como protagonistas centrales a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, terminó por dinamitar los bloques partidarios en la Legislatura. El sector que responde a la ministra de Seguridad hizo rancho aparte y formó sus propias estructuras que llevan un nombre para nada inocente: PRO Libertad.

Esa designación dice mucho y resume, de alguna forma, la cuestión de fondo de la disputa. Bullrich pretende ir hacia una fusión con La Libertad Avanza. Macri resiste esa posibilidad y pretende dotar al PRO de independencia respecto del gobierno nacional aún sin descartar un eventual entendimiento electoral para el año que viene con Javier Milei.

Bullrich le había mostrado los dientes a Macri hace algunos días en Esteban Echeverría cuando encabezó un acto con dirigentes propios junto al armador bonaerense de Milei, Sebastián Pareja.

Macri entendió esa señal como un camino sin retorno y ordenó la renuncia de una treintena de dirigentes del PRO bonaerense para aislar a la actual titular, Daniela Reich, que responde a Bullrich. Reich es la esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, de muy buena sintonía con el Presidente de la Nación.

Hace algunos minutos se confirmó la ruptura a través de un comunicado. "En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno nacional. La realidad nos exige decir con claridad donde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos", aseguraron.

En el caso del Senado, del bloque oficial del PRO sufrirá una sola deserción, la de Reich. Pero en Diputados, son cinco los legisladores que armarán su propia bancada. Dos bahienses, que responden al ex senador e integrante del directorio del Banco Provincia, Santiago Nardelli: Abigail Gómez y Fernando Compagnoni, la marplatense Sofía Pomponio y Florencia Retamoso, legisladora que ingresó por la Tercera Sección electoral y que conducirá la bancada. También Oriana Colugnatti, que responde a Valenzuela.

La decisión, que venía madurando desde la semana pasada, se terminó de concretar ayer en medio de declaraciones cruzadas entre Bullrich y Cristian Ritondo, el diputado nacional que reporta a Macri y que el ex presidente quiere ubicar como nuevo titular del PRO bonaerense.