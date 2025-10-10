“Mes Rosa”: mañana habrá una correcaminata en Plaza Malvinas

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
El secretario del Tesoro de EEUU dijo que Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
La nafta, peor que la inflación: desde julio aumentó entre 13 y 18%
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Viajeros: vacunan contra la fiebre amarilla en hospitales públicos
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Siguen las deudas de muchas ciudades con los desiguales físicos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Milei celebró el auxilio de Trump y reiteró los elogios a Luis Caputo
Destacan que la ayuda despeja incertidumbre y da mayor estabilidad
Siguen buscando pruebas por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad
Entre apoyos y rechazos, el Presidente fue de campaña a Mendoza
Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias
Mañana, desde las 10.30 y en Plaza Islas Malvinas (19 y 51), se llevará a cabo una Jornada de Concientización sobre el Cáncer de Mama, organizada por la clínica Breast 8, Hospital Italiano y la Asociación Civil de Mujeres, Empresarias y Profesionales de La Plata. En ese marco, se realizará una correcaminata cuya entrada en calor será con baile. La participación es libre. Se pide el aporte de un alimento no perecedero o producto de higiene.
