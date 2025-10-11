Wall Street cerró con pérdidas

Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise
Esqueletos que hablan: lo que un osario platense revela sobre el desgaste de la columna
Los desafíos cotidianos y la historia, en el Día del Martillero Público
Perdió parte de un dedo por un ataque de un pitbull en Los Hornos
En una causa por el teléfono fijo, una catarata de reclamos ante EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Bolsa de Nueva York registró una fuerte caída, reaccionando con temor a la amenaza del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. El Dow Jones cayó un 1,90%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 3,56%. El índice de referencia S&P 500 perdió un 2,71%.
El mandatario estadounidense expresó su enojo contra la decisión de Pekín de aplicar nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras, un tema sensible en las relaciones entre Pekín y Washington.
En redes sociales, Trump afirmó que China “se estaba volviendo muy hostil” y consideró que “se verá obligado a contraatacar financieramente”.
Además, dijo que contempla un aumento generalizado de los aranceles sobre los productos chinos que ingresen a Estados Unidos.
Estas declaraciones “perturbaron la calma” de Wall Street y “recordaron que la incertidumbre comercial sigue siendo un obstáculo para los mercados”, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.
Desde abril, la bolsa había mostrado hasta ahora una dinámica positiva que le permitió acumular récords, incluso con la implementación de ciertos aranceles estadounidenses.
LE PUEDE INTERESAR
¡La bronca que tiene Trump!: no le dieron el Nobel y está que trina
LE PUEDE INTERESAR
Machado, el cerebro y el corazón de la oposición en Venezuela
Para Kourkafas, el retroceso observado podría ser solo temporal.
“Ya hemos visto muchas noticias de este tipo en el pasado” con “amenazas que acababan siendo retiradas”, recordó el analista.
Sin embargo, “un cambio significativo en las relaciones bilaterales” entre las dos mayores potencias económicas mundiales podría cambiar la situación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí