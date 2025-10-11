Wall Street cerró con pérdidas

La Bolsa de Nueva York registró una fuerte caída, reaccionando con temor a la amenaza del presidente Donald Trump de aumentar los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos. El Dow Jones cayó un 1,90%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 3,56%. El índice de referencia S&P 500 perdió un 2,71%.

El mandatario estadounidense expresó su enojo contra la decisión de Pekín de aplicar nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras, un tema sensible en las relaciones entre Pekín y Washington.

En redes sociales, Trump afirmó que China “se estaba volviendo muy hostil” y consideró que “se verá obligado a contraatacar financieramente”.

Además, dijo que contempla un aumento generalizado de los aranceles sobre los productos chinos que ingresen a Estados Unidos.

Estas declaraciones “perturbaron la calma” de Wall Street y “recordaron que la incertidumbre comercial sigue siendo un obstáculo para los mercados”, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.

Desde abril, la bolsa había mostrado hasta ahora una dinámica positiva que le permitió acumular récords, incluso con la implementación de ciertos aranceles estadounidenses.

Para Kourkafas, el retroceso observado podría ser solo temporal.

“Ya hemos visto muchas noticias de este tipo en el pasado” con “amenazas que acababan siendo retiradas”, recordó el analista.

Sin embargo, “un cambio significativo en las relaciones bilaterales” entre las dos mayores potencias económicas mundiales podría cambiar la situación.