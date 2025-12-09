Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial

Los Bosques de Palermo se tiñeron ayer de dorado cuando centenares de perros Golden Retriever se reunieron para concretar la mayor juntada de la raza y marcar así un récord mundial. Aunque al cierre de esta edición el conteo final de ejemplares no había cerrado, los organizadores del encuentro aseguraban haber superado ya la marca anterior de 1.685 perros registrada en Canadá

La cita comenzó por la mañana en Plaza Berlín, donde familias, criadores y fanáticos llegaron con sus mascotas para participar de la “ola dorada”, que también sumó una colecta de alimento balanceado. La iniciativa surgió de una propuesta del influencer Fausto Duperré, quien anoche celebraba haber alcanzado una nueva marca mundial.