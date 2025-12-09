Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Más viajeros, menos días

Turismo en alza durante el último fin de semana largo

Turismo en alza durante el último fin de semana largo
9 de Diciembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El último fin de semana largo del año dejó cifras robustas para el turismo: según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1,37 millones de personas viajaron por el país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023. Sin embargo, la estadía promedio cayó de 2,6 días a dos noches, un recorte asociado al menor poder adquisitivo de las familias y a la preferencia por escapadas breves y de bajo costo.

Aun así, el gasto creció. Cada turista desembolsó en promedio $90.495, un aumento real del 8,8%. En total, el movimiento económico alcanzó $249.370 millones, un 20,1% más que en 2023. Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Iguazú y Mendoza fueron algunos de los destinos más concurridos.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes es finalista tras ganar el clásico 1 a 0 con gol de Palacios y Cetré siendo gran figura

VIDEO. La mancha que dejó el clásico platense: incidentes, corridas y disturbios entre los hinchas

FOTOS Y VIDEO.- Festejos en 7 y 50: Estudiantes copó las calles tras ganar el clásico en el Bosque y pasar a la final

VIDEO. Balas de goma y tensión en el Bosquetras el clásico: hay 23 detenidos y 12 policías heridos

No da para más: otros tres motociclistas muertos en La Plata por accidentes de tránsito

Grave accidente en 1 y 32: un ciclista trastabilló en el paso bajo a nivel y lucha por su vida

Dos hijas de un ex campeón con Estudiantes, entre las afectadas por el caos en un teatro: "En peligro", dijo la mamá
+ Leidas

Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico

VIDEO.- El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno: Estudiantes

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1

Alberto F. ¿con novia del PRO?

Villarruel y el enojo libertario

Juraron los nuevos integrantes del   Senado bonaerense

Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Últimas noticias de Información General

Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj

Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial

Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Policiales
Desastre vial en la Región: otras tres muertes en menos de 24 horas
La delincuencia se multiplica y en Los Hornos exigen respuestas
Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados
La familia de Johana Ramallo denuncia una “dilatación” del juicio
Robo en Miami: “No somos mecheros vip”
Espectáculos
Globos de Oro: Di Caprio, Netflix y Warner, protagonistas en un Hollywood en transformación
Paramount se mete en la puja por Warner
Amor en blanco: Trudeau y Katy Perry ya son novios oficialmente
Moritán, separado: su ex lo hundió: “Le gusta...”
De filósofa y diputada, a periodista de chimentos: la vida de Laura Ubfal
La Ciudad
Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
Cruzada por un niño que quedó cuadripléjico
Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
Buscan acelerar el uso del código QR en ascensores
Bomberos de Ensenada realizaron una cena para recaudar fondos
Deportes
VIDEO.- El Pincha fue más efectivo y es finalista
Cetré jugó un partidazo y fue clave para la victoria que no se olvidará
Otro capítulo clásico: dos décadas de dominio albirrojo en el estadio del Bosque
Estudiantes y Racing nuevamente en una definición de torneo
Edwuin Cetré: el jugador que rompió el partido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla