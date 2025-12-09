Turismo en alza durante el último fin de semana largo

El último fin de semana largo del año dejó cifras robustas para el turismo: según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1,37 millones de personas viajaron por el país, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023. Sin embargo, la estadía promedio cayó de 2,6 días a dos noches, un recorte asociado al menor poder adquisitivo de las familias y a la preferencia por escapadas breves y de bajo costo.

Aun así, el gasto creció. Cada turista desembolsó en promedio $90.495, un aumento real del 8,8%. En total, el movimiento económico alcanzó $249.370 millones, un 20,1% más que en 2023. Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Iguazú y Mendoza fueron algunos de los destinos más concurridos.