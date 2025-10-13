Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Alejandro Orfila, cuestionado en la previa del clásico: el entrenador perdió respaldo y su continuidad está en duda

Alejandro Orfila, cuestionado en la previa del clásico: el entrenador perdió respaldo y su continuidad está en duda
13 de Octubre de 2025 | 19:28

Escuchar esta nota

En una semana clave para Gimnasia, luego de caer ante Talleres y sufrir los resultados de sus principales rivales en la lucha por el descenso, el entrenador Alejandro Orfila quedó en el ojo de la tormenta y hay dudas sobre su continuidad al mando del primer equipo del Lobo. 

Si bien la derrota ante Talleres caldeó los ánimos en el Bosque, parecía que la continuidad de Alejandro Orfila al frente del plantel tripero estaba garantizada, entre las declaraciones del propio entrenador (desde “estamos firmes” hasta “tengo el apoyo de la dirigencia” pasando por “el equipo respondió”) y una dirigencia a la que le cuesta darle el golpe final a ciclos agonizantes.

Sin embargo, las victorias de Aldosivi y Sarmiento hicieron crecer el temor y aquellos que no tenían una postura contraria a la continuidad del DT se volcaron hacia el bloque más rígido, con lo cual la mayor parte de la CD entiende que el ciclo deber terminar.

Con cuatro victorias, un empate y siete derrotas en doce partidos, la campaña es decididamente mala y reavivó la preocupación de los hinchas triperos luego de la experiencia de 2023 cuando el Lobo salvó la categoría en un infartante desempate ante Colón en cancha de Newell’s.

Orfila logró, con esos 13 puntos en 12 fechas, el 36,11% de los puntos, números similares a los de su antecesor Diego Flores, quien dirigió al Lobo en 13 partidos con una efectividad del 35,89%. Campañas casi calcadas, muy lejos de la expectastiva del hincha tripero.

Con una relación distante con referentes del plantel y decisiones que le generaron resistencias dentro de la CD, el DT está en la picota tras una jornada llena de rumores.

