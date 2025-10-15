Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Policiales |Le robaron todo

Amarga vuelta a su hogar de un joven que estaba de viaje

Amarga vuelta a su hogar de un joven que estaba de viaje
15 de Octubre de 2025 | 03:44
Un joven de 22 años, oriundo de Bahía Blanca, se fue de viaje algunos días y su regreso al departamento que habita en cercanías del edificio del Registro Provincial de las Personas, no pudo haber sido más desagradable.

Sucede que, en base a lo informado por fuentes policiales, una vez que llegó a su vivienda de calle 2 entre 60 y 61, ayer al mediodía, se encontró con que, en su ausencia, delincuentes habían ingresado y lo despojaron de una variada gama de pertenencias.

“ESTABA TODO REVUELTO”

Uno de los investigadores afectado al caso, hizo saber a este diario que en el departamento de la víctima “estaba todo revuelto”. Y quedó evidenciado que los responsables del ataque se colaron en esa propiedad luego de que violentaran la cerradura de la puerta de entrada.

Con respecto al botín con el que escaparon los ladrones, el pesquisa detalló que “sustrajeron 60.000 pesos, una cámara de fotos Nikon modelo 3100 y dos perfumes: uno de ellos un Polo Blue y otro un Carolina Herrera clásico”.

Asimismo, refirió que “se había ido de viaje hacia el final de la tarde del pasado miércoles”. También que “en ese piso forzaron la cerradura de otro departamento, pero no lograron entrar”.

 

Confirmaron que el cuerpo decapitado pertenece a Palacios

