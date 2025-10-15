Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Deportes |Con dos amistosos más

Argentina tendrá en noviembre una gira exótica

Argentina tendrá en noviembre una gira exótica
15 de Octubre de 2025 | 05:25
Edición impresa

Luego de los resultados positivos que logró ante Venezuela y Puerto Rico, la Selección volverá a tener acción en noviembre con dos nuevos amistosos que le servirán de preparación para la Finalíssima de marzo próximo y el Mundial. Y el destino, será exótico: en primer lugar, el 10 de noviembre enfrentará a Angola como visitante en Luanda con horario a definir, mientras que el 14 de noviembre disputará otro encuentro con rival, sede y horario a definir. El rival iba a ser India pero quedó descartado. Será un africano: ¿Cabo Verde?

 

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El Dibu quedó a siete partidos de igualar a Chiquito

LE PUEDE INTERESAR

imagen

A la Reserva de Zaniratto se le escapó sobre el final
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultado

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Una goleada sin despeinarse en Miami

“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

La Región en alerta por la araña de los bananos

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Domínguez evalúa algunas modificaciones
Últimas noticias de Deportes

Una goleada sin despeinarse en Miami

Mundial: seis selecciones lograron su clasificación

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

Facundo Tello dirigirá su tercer clásico platense
Espectáculos
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Adiós a Luis Pedro Toni: el pionero del periodismo de espectáculos tenía 91 años
Taylor por partida doble: lanza película y docuserie sobre el “Eras Tour”
“Se lo pedí de mil maneras”: Wanda le implora a Icardi
Policiales
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
Política y Economía
Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral
Habló Trump y se fue todo para abajo: bonos y acciones se hundieron
La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 22% en el año
Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos
Del entusiasmo al escepticismo: 1,1 millones de jóvenes podrán votar
La Ciudad
Día de la Madre: los regalos y cálculos que marcan tendencia
“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede
“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron
El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
Nuevo paso por la sede del Congreso de la Lengua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla