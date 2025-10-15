Argentina tendrá en noviembre una gira exótica

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede
Luego de los resultados positivos que logró ante Venezuela y Puerto Rico, la Selección volverá a tener acción en noviembre con dos nuevos amistosos que le servirán de preparación para la Finalíssima de marzo próximo y el Mundial. Y el destino, será exótico: en primer lugar, el 10 de noviembre enfrentará a Angola como visitante en Luanda con horario a definir, mientras que el 14 de noviembre disputará otro encuentro con rival, sede y horario a definir. El rival iba a ser India pero quedó descartado. Será un africano: ¿Cabo Verde?
El Dibu quedó a siete partidos de igualar a Chiquito
A la Reserva de Zaniratto se le escapó sobre el final
