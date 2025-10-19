Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
Procesado y a un paso del juicio oral, la defensa del ex presidente Alberto Fernández pidió que se vuelva a investigar de cero la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez.
La defensa hizo el planteo luego que el juez federal Julián Ercolini fuera apartado del expediente. Los abogados señalaron que con la recusación, todas las decisiones del magistrado son nulas y que el caso debe volver a su instancia inicial.
Los abogados de Fernández plantearon que cuando un juez es apartado todo lo que hizo debe ser anulado. Recordaron que el Código Procesal Penal de la Nación establece que “si hubiera inobservancia de las normas procesales, la cámara anulará lo actuado y remitirá el proceso al tribunal que corresponda, para su substanciación” y que una recusación es violar las normas procesales.
En una presentación de casi 200 páginas, solicitó que se anule toda la causa desde su inicio cuando en el expediente en el que se investigaba la contratación de seguros por para del Estado, en el que también está procesado Fernández, se encontró en el celular de María Cantero, secretaria del presidente de la Nación, conversaciones de Whats App en la que Yañez le contaba de las agresiones.
El pedido fue hecho ante el nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, cuyo juzgado federal 3 de Comodoro Py fue sorteado para intervenir en el caso. Rafecas había sido propuesto por Alberto Fernández al inicio de su gestión en diciembre de 20219 como candidato a procurador General de la Nación, lo que no prosperó por la oposición del kirchnerismo.
El ex presidente está procesado por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y por amenazas coactivas. La expectativa de una eventual condena llega a los 15 años de prisión. En agosto pasado el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación, entendió que el caso estaba cerrado y pidió que Fernández sea enviado a juicio oral y público.
Para la justicia, el ex presidente agredió físicamente a Yañez y le dejó un ojo morado y moretones en un brazo.
