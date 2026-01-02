Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

Dos hospitales de La Plata suman tomógrafos de última generación

Dos hospitales de La Plata suman tomógrafos de última generación
2 de Enero de 2026 | 10:57

Escuchar esta nota

El ministerio de Salud bonaerense incorporó dos nuevos tomógrafos: uno funcionará en el hospital provincial “Rodolfo Rossi” de La Plata y el otro en el “San Roque” de Gonnet. Los equipos de última generación (marca Philips modelo CT3500, de 32 cortes, 64 reconstruidos) fueron adquiridos por la Provincia de Buenos Aires mediante una inversión de más 493 millones de pesos cada uno. Los equipos forman parte del plan de incorporación y reemplazo de tecnología para optimizar la red hospitalaria bonaerense.

“Estamos muy contentos de sumar estos tomógrafos para dos hospitales emblemáticos de La Plata, como son el Rossi y el San Roque y así seguir fortaleciendo la capacidad diagnóstica y quirúrgica del sistema público de salud. Es una inversión concreta que mejora la calidad de atención, reduce tiempos y garantiza más acceso a tecnología de alta complejidad para las y los bonaerenses”, señaló Kreplak.

Una tomografía es un estudio que utiliza rayos X y tecnología informática para obtener imágenes de órganos, huesos, vasos sanguíneos y distintos tipos de tejidos. Es un procedimiento indoloro, rápido y sencillo, que resulta fundamental para detectar lesiones y evaluar daños internos tras traumatismos graves o accidentes; diagnosticar y planificar tratamientos y monitorear resultados.

Con la incorporación de esta tecnología en establecimientos sanitarios de alta complejidad, se consolida también toda la red de diagnóstico por imágenes que tiene la Región Sanitaria XI, lo que permite reducir los tiempos de espera para acceder a este tipo de estudios; garantizar más y mejor acceso al sistema de salud; e iniciar lo antes posible tratamientos e intervenciones.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos
+ Leidas

¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

El dólar sube en el debut del nuevo esquema cambiario

Los promedios pinchas

Se activó el aumento de las multas de tránsito: uno por uno, los nuevos valores de las infracciones en la Provincia
Últimas noticias de La Ciudad

¡Atención! Corte total de agua en la Región: a qué zonas afecta y hasta cuándo estarán sin servicio

Quema de muñecos en La Plata: se conocieron los tres momos ganadores

El ring raje pasó de moda: "El timbre de la 14", la revolución en Berisso que se viralizó en todo el mundo

VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
Policiales
"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
VIDEO.- Denuncian salvaje usurpación a una familia en La Plata: golpes, tiros, amenazas y hasta les queman el auto
Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Información General
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
Espectáculos
El espectáculo de luto: murió Pablo Lago, un emblema de la televisión argentina, tenia 56 años
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
Deportes
Gimnasia comenzó la pretemporada 2026: con Nacho Fernández y podrían ser más de 15 bajas
Se fue a dormir celebrando fin de año con trabajo y se levantó el 1° de enero siendo despedido
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla