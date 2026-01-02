Dos hospitales de La Plata suman tomógrafos de última generación

El ministerio de Salud bonaerense incorporó dos nuevos tomógrafos: uno funcionará en el hospital provincial “Rodolfo Rossi” de La Plata y el otro en el “San Roque” de Gonnet. Los equipos de última generación (marca Philips modelo CT3500, de 32 cortes, 64 reconstruidos) fueron adquiridos por la Provincia de Buenos Aires mediante una inversión de más 493 millones de pesos cada uno. Los equipos forman parte del plan de incorporación y reemplazo de tecnología para optimizar la red hospitalaria bonaerense.

“Estamos muy contentos de sumar estos tomógrafos para dos hospitales emblemáticos de La Plata, como son el Rossi y el San Roque y así seguir fortaleciendo la capacidad diagnóstica y quirúrgica del sistema público de salud. Es una inversión concreta que mejora la calidad de atención, reduce tiempos y garantiza más acceso a tecnología de alta complejidad para las y los bonaerenses”, señaló Kreplak.

Una tomografía es un estudio que utiliza rayos X y tecnología informática para obtener imágenes de órganos, huesos, vasos sanguíneos y distintos tipos de tejidos. Es un procedimiento indoloro, rápido y sencillo, que resulta fundamental para detectar lesiones y evaluar daños internos tras traumatismos graves o accidentes; diagnosticar y planificar tratamientos y monitorear resultados.

Con la incorporación de esta tecnología en establecimientos sanitarios de alta complejidad, se consolida también toda la red de diagnóstico por imágenes que tiene la Región Sanitaria XI, lo que permite reducir los tiempos de espera para acceder a este tipo de estudios; garantizar más y mejor acceso al sistema de salud; e iniciar lo antes posible tratamientos e intervenciones.

