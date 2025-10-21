Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Tercera fecha de la fase de liga

Arsenal-Atlético de Madrid se destaca en la Champions

giuliano simeone en la última práctica del atlético antes del partido / ap

21 de Octubre de 2025 | 02:25
El Atlético de Madrid de España enfrentará hoy al Arsenal de Inglaterra, en Londres, en el marco de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Cuarto con 16 unidades en LaLiga de España, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone llega a esta tercera fecha de la competición europea tras haber vencido por 1-0 al Osasuna por la novena jornada del certamen doméstico, el sábado en condición de local.

En cuanto a su andar en la Champions League, el “Colchonero” debutó cayendo 3-2 ante el Liverpool de Inglaterra en Anfield Road y ganó en la segunda fecha por 5-1 al Eintracht Frankfurt de Alemania en el Cívitas Metropolitano.

Por su parte, los del español Mikel Arteta vienen de ganarle 1-0 al Fulham por la octava fecha de la English Premier League, el sábado en Craven Cottage. Con este resultado, el equipo de Londres se mantiene como líder del certamen con 19 puntos, tres por encima del escolta Manchester City.

El partido tendrá lugar esta tarde desde las 16 en el Emirates stadium. En paralelo, habrá seis encuentros: Bayer Leverkusen de Alemania recibirá al Paris Saint Germain de Francia, Copenhagen de Dinamarca enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania, Newcastle United de Inglaterra jugará con el Benfica de Portugal, el Napoli de Italia será visitante del PSV Eindhoven en Países Bajos, el Inter de Milán de Italia jugará en Bélgica ante el Royale Union Saint-Gilloise y el Manchester City de Inglaterra visitará al Villarreal de España.

Sin embargo, la jornada empezará a las 13.45 horas con dos encuentros: Barcelona de España recibiendo al Olympiacos de Grecia y el Kairat Almaty de Kazajistán enfrentando al Pafos de Chipre.

La tercera fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá mañana con nueve encuentros. A las 13.45 horas jugarán Athletic Club de Bilbao-Qarabag de Azerbaiyán y Galatasaray de TurquíaBodo Glimt de Noruega. A las 16 horas jugarán Mónaco de Francia-Tottenham Hotspurs de Inglaterra; Atalanta de Italia-Slavia Praga de República Checa; Chelsea de Inglaterra-Ajax de Países Bajos; Eintracht Frankfurt de Alemania-Liverpool de Inglaterra; Bayern Münich de Alemania-Brujas de Bélgica, Real Madrid de España-Juventus de Italia y Sporting Lisboa de Portugal-Olympique de Marsella.

 

