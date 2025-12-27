Zelenski, Trump y otro encuentro trascendente

La falta de agua crea una terrible situación en los barrios de La Plata en medio del calor extremo
Redacción AP
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski indicó que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump en Florida el fin de semana.
Zelenski dijo que los dos gobernantes dialogarán sobre las garantías de seguridad para Ucrania, y que el plan de 20 puntos a discusión “está listo aproximadamente en un 90%”.
Además se hablará sobre un “acuerdo económico”, añadió Zelenski, pero señaló que no pudo confirmar “si se concretará algo al final”. La parte ucraniana también planteará “cuestiones territoriales”, apuntó.
Zelenski expresó que a Kiev “le gustaría que los europeos estuvieran involucrados”, pero duda de si será posible en tan poco tiempo.
“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, manifestó.
El anuncio de la reunión es el suceso más reciente de un extenso empeño diplomático encabezado por Washington para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania, pero dichas iniciativas se han topado con exigencias de Moscú y Kiev profundamente opuestas entre sí.
Zelenski hizo sus comentarios después de que el jueves dijo que sostuvo una “buena conversación” con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el gobierno ruso ya había estado en contacto con representantes de Washington desde que el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev se reunió recientemente con enviados estadounidenses en Florida.
Zelenski indicó el martes que estaría dispuesto a retirar soldados del corazón industrial del este de Ucrania como parte de un plan para poner fin a la guerra, si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales.
Aunque Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo el jueves que ha habido “ un progreso lento pero constante” en las conversaciones de paz, Moscú no ha dado indicios de que aceptará algún tipo de retirada de las tierras que ha capturado.
De hecho, el Kremlin ha insistido en que Ucrania renuncie al territorio restante que aún mantiene en el Donbás, un ultimátum que el gobierno ucraniano ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y aproximadamente el 70% de Donetsk, las dos áreas que componen el Donbás.
Por otro lado, una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando una bomba aérea teledirigida impactó una casa en la región de Zaporiyia, mientras que seis personas resultaron heridas en un ataque con misiles en la ciudad de Uman, dijeron el viernes funcionarios locales. Los ataques de drones rusos a la ciudad de Mykolaiv y sus suburbios provocaron un apagón en una parte de la urbe. Drones dañaron infraestructura energética y portuaria en la ciudad de Odesa, a orillas del mar Negro.
Mientras tanto, Ucrania indicó que atacó una importante refinería rusa el jueves, valiéndose de misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido.
El Estado Mayor ucraniano informó que sus fuerzas golpearon la refinería de Novoshakhtinsk en la región de Rostov, Rusia.
“Se registraron múltiples explosiones. El blanco fue alcanzado”, escribió en Telegram.
El gobernador regional de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que un bombero resultó herido al extinguir el incendio.
Los ataques de drones de largo alcance por parte de Ucrania contra refinerías rusas tienen el objetivo de privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar su invasión a gran escala. Rusia quiere paralizar la red eléctrica ucraniana, en un intento por privar a los civiles del acceso a calefacción, luz y agua corriente en lo que funcionarios ucranianos dicen es un intento de “convertir el invierno en un arma”.
