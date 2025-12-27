Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Opinión |Enfoque

Zelenski, Trump y otro encuentro trascendente

Zelenski, Trump y otro encuentro trascendente
27 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

Redacción AP

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski indicó que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump en Florida el fin de semana.

Zelenski dijo que los dos gobernantes dialogarán sobre las garantías de seguridad para Ucrania, y que el plan de 20 puntos a discusión “está listo aproximadamente en un 90%”.

Además se hablará sobre un “acuerdo económico”, añadió Zelenski, pero señaló que no pudo confirmar “si se concretará algo al final”. La parte ucraniana también planteará “cuestiones territoriales”, apuntó.

Zelenski expresó que a Kiev “le gustaría que los europeos estuvieran involucrados”, pero duda de si será posible en tan poco tiempo.

“Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada”, manifestó.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

2026: la nueva grieta ya no es política, es microeconómica

El anuncio de la reunión es el suceso más reciente de un extenso empeño diplomático encabezado por Washington para poner fin a la guerra de casi cuatro años entre Rusia y Ucrania, pero dichas iniciativas se han topado con exigencias de Moscú y Kiev profundamente opuestas entre sí.

Zelenski hizo sus comentarios después de que el jueves dijo que sostuvo una “buena conversación” con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el gobierno ruso ya había estado en contacto con representantes de Washington desde que el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev se reunió recientemente con enviados estadounidenses en Florida.

Zelenski indicó el martes que estaría dispuesto a retirar soldados del corazón industrial del este de Ucrania como parte de un plan para poner fin a la guerra, si Rusia también se retira y el área se convierte en una zona desmilitarizada monitoreada por fuerzas internacionales.

Aunque Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo el jueves que ha habido “ un progreso lento pero constante” en las conversaciones de paz, Moscú no ha dado indicios de que aceptará algún tipo de retirada de las tierras que ha capturado.

De hecho, el Kremlin ha insistido en que Ucrania renuncie al territorio restante que aún mantiene en el Donbás, un ultimátum que el gobierno ucraniano ha rechazado. Rusia ha capturado la mayor parte de Luhansk y aproximadamente el 70% de Donetsk, las dos áreas que componen el Donbás.

Por otro lado, una persona murió y otras tres resultaron heridas cuando una bomba aérea teledirigida impactó una casa en la región de Zaporiyia, mientras que seis personas resultaron heridas en un ataque con misiles en la ciudad de Uman, dijeron el viernes funcionarios locales. Los ataques de drones rusos a la ciudad de Mykolaiv y sus suburbios provocaron un apagón en una parte de la urbe. Drones dañaron infraestructura energética y portuaria en la ciudad de Odesa, a orillas del mar Negro.

Mientras tanto, Ucrania indicó que atacó una importante refinería rusa el jueves, valiéndose de misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido.

El Estado Mayor ucraniano informó que sus fuerzas golpearon la refinería de Novoshakhtinsk en la región de Rostov, Rusia.

“Se registraron múltiples explosiones. El blanco fue alcanzado”, escribió en Telegram.

El gobernador regional de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que un bombero resultó herido al extinguir el incendio.

Los ataques de drones de largo alcance por parte de Ucrania contra refinerías rusas tienen el objetivo de privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar su invasión a gran escala. Rusia quiere paralizar la red eléctrica ucraniana, en un intento por privar a los civiles del acceso a calefacción, luz y agua corriente en lo que funcionarios ucranianos dicen es un intento de “convertir el invierno en un arma”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”: declaró el autor del crimen de Navidad en La Plata

Presupuesto 2026: uno por uno, cómo votó cada senador

VIDEO.- Desde adentro: las imágenes del impresionante incendio en La Plata

Dolor en Estudiantes por la muerte de un reconocido exdirigente

Gimnasia aseguró a Enzo Martínez: renovó por tres años y el club comprará un porcentaje de su pase

VIDEO. Drako vuelve a Meridiano V y se despide de una tradición histórica de La Plata

Brutal crimen en Navidad: un barrio con las marcas del ataque de furia y un silencio que habla de dolor
+ Leidas

Futuro incierto

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 
Últimas noticias de Opinión

Una vez más el suplicio veraniego de esperar el paso de un micro

Por el récord histórico del oro, el Central ganó US$ 3.370 millones en lo que va del año

2026: la nueva grieta ya no es política, es microeconómica

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa
Espectáculos
Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”
Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Adiós a Perry Bamonte, guitarrista de The Cure
Naselli: “los padres no tenemos posibilidad de reclamo: nadie nos da bola”
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Deportes
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
Policiales
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo
Conmoción en La Plata: una mujer murió en un hipermercado de Camino Centenario tras descompensarse
Navidad sangrienta: el acusado reconoció que mató a su vecino
Un incendio en una cantera generó temor y volvió a encender reclamos
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla