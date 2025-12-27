Por el récord histórico del oro, el Central ganó US$ 3.370 millones en lo que va del año

eleconomista.com.ar

El récord histórico del oro, que trepa más de 70 por ciento este año y es su mejor performance desde 1979, no solo benefició a aquellos que apostaron por esta inversión conservadora sino que ayudó para “sostener” las reservas del Banco Central argentino.

En medio de la controversia por el destino de los lingotes de oro enviados al exterior y lo pedido de informes por parte de la Justicia del Central, lo cierto es que las tenencias en oro le dieron importantes ganancias al Banco Central.

La tenencia informada de oro por parte del Central al cierre de 2024 estaba valuada en 5.183 millones de dólares, mientras que la última ronda los 8.550 millones de dólares. De esta manera, el banco comandado por Santiago Bausili ganó 3.370 millones de dólares en el año tan solo por la apreciación del metal.

De hecho, la suba reciente de las reservas brutas que rondan los 42.326 millones de dólares se debe en parte importante por la apreciación del oro.

¿Dónde está el oro?

Lo cierto es que el tema de dónde está el oro volvió a recrudecer. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que responda los pedidos de acceso a la información pública referida al traslado de lingotes de oro al exterior. Los rumores, no confirmados, son que habrían sido depositados en una cuenta en Londres que pertenece al Banco Internacional de Pagos de Basilea.

La Sala IV de la Cámara revocó un fallo de primera instancia que había rechazado un reclamo de la Asociación Bancaria y determinó que la entidad monetaria debe contestar las consultas que hizo la organización sindical a mediados de 2024 o, en su defecto, justificar de manera pormenorizada qué aspectos específicos generarían un peligro para el sistema financiero si fuesen revelados.

Según dijeron en su momento, la decisión de enviar parte del oro de las reservas al exterior fue para generar rendimientos a partir del depósito en cuentas extranjeras y también para tener la opción de usarlos como garantía para conseguir liquidez en dólares.

El Central denegó en varias oportunidades la entrega de la documentación e incluso la gerencia general del organismo emitió una resolución en la que declaró la reserva total de lo solicitado. El argumento esgrimido consistió en que la difusión de esos detalles podría exponer la ubicación geográfica de los activos y comprometer la seguridad de las reservas internacionales (por los temores a embargos).

“La decisión de enviar parte del oro de las reservas al exterior fue para generar rendimientos”