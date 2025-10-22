Por el criptogate citan a Milei al Congreso

La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra, aprobó ayer la citación al presidente Javier Milei para que de explicaciones presenciales sobre su participación en la promoción del token, operatoria que desencadenó una estafa masiva a miles de usuarios argentinos y de otros países del mundo.

La convocatoria al jefe de Estado sucede luego de que la comisión le haya librado dos oficios con requisitorias para que contestara por escrito su presunta implicación en el escándalo que recorrió el mundo el 14 de febrero pasado.

En particular, los diputados de la oposición que integran la comisión Libra le cuestionan a Milei ciertas afirmaciones que brindó en una entrevista televisiva que le concedió al periodista Jonatan Viale el 17 de febrero pasado.

En ese reportaje, Milei aseguró que no creían que los damnificados por la cripto estafa fueron “más de cinco argentinos”.

El secretario de la comisión Juan Marino (Unión por la Patria) informó que un total de 1358 usuarios con residencia en el país han realizado compra o venta del token Libra, de los cuales 1329 eran argentinos.