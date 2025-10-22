Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Cerró la campaña bajo un fuerte operativo de seguridad

Milei, en Córdoba, donde busca concentrar votos

Milei, en Córdoba, donde busca concentrar votos

El presidente saludó a los simpatizantes libertarios en Córdoba / IG

22 de Octubre de 2025 | 01:51
Edición impresa

El presidente Javier Milei encabezó ayer en la Ciudad de Córdoba, capital de la provincia, el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), acompañado por su hermana Karina Milei y los principales candidatos del espacio en la provincia.

El mandatario llegó a La Docta a bordo de un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó pasadas las 17 en el aeropuerto local. Luego se trasladó a un hotel del barrio Alberdi, el mismo en el que se había hospedado en su última visita.

El inicio de la caminata junto a sus simpatizantes, militantes y candidatos se demoró casi dos horas y comenzó en la intersección de Ituzaingó y San Lorenzo, en la zona de Nueva Córdoba.

Milei recorrió el área a pie, rodeado por un operativo de seguridad, y saludó a los fanáticos libertarios que se acercaron al lugar. Lo acompañaron los postulantes Gonzalo Roca, Marcos Patiño Brizuela y Enrique Lluch, mientras que Laura Soldano y Laura Rodríguez Machado se sumaron antes del inicio del recorrido.

El diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe de la campaña en Córdoba, afirmó que la intención del Presidente era “estar en contacto con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.

Protestas

Durante la jornada, grupos de manifestantes se concentraron frente al Patio Olmos para expresar su rechazo a la presencia del presidente. Participaron integrantes del gremio Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), partidos de izquierda y organizaciones sociales. El único incidente registrado ocurrió en las inmediaciones del Buen Pastor, donde un hombre fue increpado por simpatizantes libertarios tras entonar la Marcha Peronista.

El operativo de seguridad incluyó el vallado y corte de calles en la zona de Nueva Córdoba desde media mañana.

En Córdoba elegirán nueve diputados nacionales. Según estimaciones actuales, LLA espera obtener cuatro bancas, la misma cantidad que el espacio Provincias Unidas, encabezado por Juan Schiaretti, mientras que Defendamos Córdoba, con Natalia de la Sota, aspira a una.

Cabe recordar que Milei había iniciado su campaña electoral en Córdoba hace un mes, con actividades en la Bolsa de Comercio y en el Parque Sarmiento.

 

