Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
El arbolado urbano florece y tiñe de colores las calles de la Ciudad
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Ordenan que los resultados del domingo se informen por distrito
Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final
Alak, en el 64º aniversario de la Asociación Comercial Los Hornos
Actividades: taller, baile, presentación literaria, fiesta de fin de año y circo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno quería que los votos se presentaran por frente electoral, ya que La Libertad Avanza está en todos los distritos
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó ayer que los resultados de las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo, 26 octubre, se informen por distritos, desechando así la aspiración del Gobierno de aglutinarlos en un conteo nacional.
El fallo fue emitido por los jueces Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, quienes le hicieron saber a la “Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior que la publicación del escrutinio provisorio deberá respetar el criterio de división por distrito electoral con arreglo al contenido de la presente”.
“Los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional y, por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”, dice la resolución.
La Casa Rosada había instruido a la Dirección Nacional Electoral -DINE- del Ministerio del Interior, para que los votos del escrutinio provisorio a nivel nacional debían sumar el “voto popular” por frentes. Y como La Libertad Avanza es la única coalición que presentó el mismo nombre en todas las provincias del país, pretendían mostrar un mejor resultado que Fuerza Patria que solo figuraba en 13 provincias.
El peronismo irá en el país con sellos distintos. Fuerza Patria se presentará en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, en Catamarca, Córdoba, Neuquén, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego. En total, 13 distritos.
En cambio, en Chubut irá con el Frente Unidos Podemos; en Entre Ríos con Fuerza Entre Ríos; en Mendoza con Fuerza Justicialista; en San Juan con Fuerza San Juan; en Santa Cruz con Fuerza Santacruceña; en Tucumán con el Frente Tucumán Primero; en Formosa con el Frente de la Victoria; en La Pampa con Defendamos La Pampa; en La Rioja con Federales Defendamos La Rioja; en San Luis con Frente Pueblo, y Frente Fuerza Peronismo en Santiago del Estero. En total, 11 distritos.
LE PUEDE INTERESAR
Milei suspendió el acto en Ezeiza y Santilli encabeza el sprint final
LE PUEDE INTERESAR
“Ni un sólo dólar del salvataje va a educación”
En ese contexto, y en respuesta a la intención de la Casa Rosada (que mostró la jugada en la realización del simulacro de escrutinio, realizado en el Correo Argentino el sábado pasado) los apoderados de los partidos políticos que conforman Fuerza Patria formalizaron el lunes el reclamo a la Cámara Nacional Electoral para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos en las próximas elecciones únicamente por distrito.
El documento, firmado por Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, aclaraba que “la próxima elección es nacional de distrito y no de distrito único”.
“El objetivo de la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza (LLA) es que la DINE informe el escrutinio por provincia porque, anunciar los resultados a nivel nacional, carece de fundamento jurídico”, decía el texto y agregaba que, de hacerse de esa forma, “se puede caer en lecturas equívocas del proceso electoral”.
Y habían exigido que los resultados debían “informarse, distrito por distrito, sin acumular” por la metodología propuesta excede las responsabilidades de la DINE, “cuya función debe limitarse a contar y hacer público los resultados oficiales de la elección”, ya que no se trata de una “elección de distrito único”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí