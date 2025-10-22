Libertarios fueguinos acusados de corrupción

Un nuevo audio, una serie de capturas de mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias bancarias exponen con detalles el supuesto mecanismo de financiamiento irregular de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego.

Las pruebas confirmarían la existencia de una ruta sistematizada por la cual los asesores legislativos del diputado Santiago Pauli y el legislador Agustín Coto, debían transferir su adicional por desarraigo a Martín Agüero, asesor en la Cámara de Diputados y reconocido referente evangélico.

En las grabaciones que se conocieron esta semana, también son nombrados los candidatos a senador y diputado por la Libertad Avanza en Tierra del Fuego: Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

El sistema involucraría, al menos, a cinco asesores, cada uno de los cuales aporta cerca de $500.000 mensuales de su desarraigo. Este monto, de los salarios públicos de los asesores, era consolidado por Agüero para su destino final, justificado como “pago de alquileres”.