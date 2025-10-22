El impacto del Centro Administrativo Municipal

A un año de su apertura, el intendente Julio Alak recorrió ayer el Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en Diagonal 80 y 48, y afirmó que, al cumplirse un año de su puesta en funcionamiento, las oficinas establecidas en ese edificio ya superaron los 200 mil trámites vecinales.

“Es un salto cualitativo enorme respecto a la atención municipal porque el 80 por ciento de los trámites que el vecino antes hacía en diferentes lugares ahora se hacen acá, y en menor tiempo”, dijo el jefe comunal durante una recorrida por el lugar.

En el edificio se centralizan más de 100 tipos de gestiones que previamente se realizaban en ocho sedes y doce oficinas y registró más de 200 mil trámites, con picos de actividad en enero y febrero y un promedio estable de 16 mil mensuales.

Según indicaron desde la Comuna, el sector de Licencias de Conducir, uno de los más demandados del centro administrativo, alcanzó los 100.231 trámites, con un proceso que redujo los plazos de 20 días a entre 20 y 30 minutos.

Por otro lado, en Catastro se concretaron 15.410 gestiones desde la apertura, incluyendo cambios de titularidad y numeración en apenas 48 horas, mientras que APR registró 37.006 trámites resueltos en pocos minutos.