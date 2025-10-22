Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Cumplió un año

El impacto del Centro Administrativo Municipal

El impacto del Centro Administrativo Municipal

archivo

22 de Octubre de 2025 | 01:45
Edición impresa

A un año de su apertura, el intendente Julio Alak recorrió ayer el Centro Administrativo Municipal (CAM), ubicado en Diagonal 80 y 48, y afirmó que, al cumplirse un año de su puesta en funcionamiento, las oficinas establecidas en ese edificio ya superaron los 200 mil trámites vecinales.

“Es un salto cualitativo enorme respecto a la atención municipal porque el 80 por ciento de los trámites que el vecino antes hacía en diferentes lugares ahora se hacen acá, y en menor tiempo”, dijo el jefe comunal durante una recorrida por el lugar.

En el edificio se centralizan más de 100 tipos de gestiones que previamente se realizaban en ocho sedes y doce oficinas y registró más de 200 mil trámites, con picos de actividad en enero y febrero y un promedio estable de 16 mil mensuales.

Según indicaron desde la Comuna, el sector de Licencias de Conducir, uno de los más demandados del centro administrativo, alcanzó los 100.231 trámites, con un proceso que redujo los plazos de 20 días a entre 20 y 30 minutos.

Por otro lado, en Catastro se concretaron 15.410 gestiones desde la apertura, incluyendo cambios de titularidad y numeración en apenas 48 horas, mientras que APR registró 37.006 trámites resueltos en pocos minutos.

 

LE PUEDE INTERESAR

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

LE PUEDE INTERESAR

Libertarios fueguinos acusados de corrupción
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

Nuevo mensaje de apoyo de Bessent al Presidente

Milei dijo que defenderá el esquema cambiario

Récord de depósitos en moneda extranjera
Espectáculos
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”
Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
Información General
Vida saludable: la mayoría está lejos del ideal
Baja el nivel de deforestación, pero aún es preocupante
OpenAI lanza un navegador para competir con Google
"El escritor del Hampa": Rodolfo Palacios llega a La Plata para una charla sobre periodismo y crimen
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada
Deportes
¿Quién será el próximo presidente tripero?
Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas
Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil
Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Las dudas que tiene Gallardo para el crucial choque copero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla