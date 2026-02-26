Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan

26 de Febrero de 2026 | 10:18

Un video que comenzó a circular en redes sociales desató una fuerte polémica en Brasil tras mostrar la inauguración de una iglesia dedicada a Lucifer. El templo fue fundado por Mestre Jonan, reconocido como el líder religioso y sacerdote que impulsó la primera iglesia luciferina del país.

La nueva sede está ubicada en Itatiaia, en el estado de Río de Janeiro, y abrió sus puertas con una ceremonia que rápidamente se volvió viral.

La iglesia satánica y el video que encendió el debate

Las imágenes difundidas corresponden al segundo día de la inauguración y muestran parte de los rituales realizados dentro del templo. En la grabación se observa la participación de varias personas y la presencia de un animal durante la ceremonia, un detalle que generó especial controversia entre los usuarios.

El espacio llamó la atención por su estética marcada: predominan los colores rojo, negro y dorado, además de distintos dibujos y simbologías en las paredes, asociados a la corriente luciferina.

La publicación se replicó rápidamente en distintas plataformas sociales y abrió un intenso intercambio de opiniones.

Opiniones divididas en redes

La difusión del video generó posturas enfrentadas. Por un lado, hubo quienes defendieron la iniciativa al considerar que se trata de una expresión amparada por la libertad religiosa y la diversidad de creencias.

Por otro, numerosos usuarios cuestionaron los rituales exhibidos y manifestaron su rechazo a la propuesta. Algunos incluso advirtieron que este tipo de prácticas podría representar un riesgo para la comunidad, lo que alimentó aún más la controversia.

Más allá del debate digital, la inauguración del templo volvió a poner en agenda la discusión sobre los límites de la libertad de culto y la convivencia de distintas manifestaciones religiosas en la sociedad brasileña.

 

 

 

 

