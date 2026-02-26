Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Rosario Central
La "esquina del terror" en La Plata: la tenebrosa casa que aloja murciélagos y "gente de malvivir"
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Por la venta de su hogar y sus muebles: duro presente de María Fernanda Callejón en plena transición
Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones
Denuncian por abuso sexual a un trabajador del Hogar del Padre Cajade
Las razones detrás de la decisión de la Comuna de La Plata de cobrar la tasa SUM de forma mensual
Cómo impactará mañana el paro en la UNLP contra la reforma laboral
Cuba denunció un intento de infiltración con "fines terroristas"
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
VIDEO.- Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso y a un camarógrafo
FATE, ARSA, Socolor y la lista se agranda: ahora una multinacional anunció que cierra su planta en Tigre
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Robo a un matrimonio en Los Hornos: se llevaron dólares, joyas y un Audi
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Abrió el baúl de los recuerdos: Felipe Fort mostró uno de sus últimos festejos de cumpleaños junto a su papá Ricardo
Angustiante momento: reclamo de Julieta Prandi a la Justicia, a 6 meses de la condena a Claudio Contardi
Preocupación por los barrios populares: radiografía de la grave situación en La Plata
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este jueves 26 de febrero
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un video que comenzó a circular en redes sociales desató una fuerte polémica en Brasil tras mostrar la inauguración de una iglesia dedicada a Lucifer. El templo fue fundado por Mestre Jonan, reconocido como el líder religioso y sacerdote que impulsó la primera iglesia luciferina del país.
La nueva sede está ubicada en Itatiaia, en el estado de Río de Janeiro, y abrió sus puertas con una ceremonia que rápidamente se volvió viral.
Las imágenes difundidas corresponden al segundo día de la inauguración y muestran parte de los rituales realizados dentro del templo. En la grabación se observa la participación de varias personas y la presencia de un animal durante la ceremonia, un detalle que generó especial controversia entre los usuarios.
El espacio llamó la atención por su estética marcada: predominan los colores rojo, negro y dorado, además de distintos dibujos y simbologías en las paredes, asociados a la corriente luciferina.
La publicación se replicó rápidamente en distintas plataformas sociales y abrió un intenso intercambio de opiniones.
La difusión del video generó posturas enfrentadas. Por un lado, hubo quienes defendieron la iniciativa al considerar que se trata de una expresión amparada por la libertad religiosa y la diversidad de creencias.
LE PUEDE INTERESAR
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
Por otro, numerosos usuarios cuestionaron los rituales exhibidos y manifestaron su rechazo a la propuesta. Algunos incluso advirtieron que este tipo de prácticas podría representar un riesgo para la comunidad, lo que alimentó aún más la controversia.
Más allá del debate digital, la inauguración del templo volvió a poner en agenda la discusión sobre los límites de la libertad de culto y la convivencia de distintas manifestaciones religiosas en la sociedad brasileña.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí