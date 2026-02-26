Milei acusó a tres empresarios de haber "dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos"
Compras en SHEIN y TEMU: la advertencia de ARCA por correos falsos de Aduana
ARCA alertó sobre estafas vinculadas a compras internacionales: correos y sitios falsos buscan datos y pagos indebidos a nombre de la Aduana.
Escuchar esta nota
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una advertencia oficial en su cuenta de X tras detectar intentos de estafas vinculados a compras internacionales. El organismo informó que circulan correos electrónicos y sitios web falsos que simulan ser comunicaciones oficiales y aseguran que la Aduana comenzó a retener envíos de forma masiva o que se requieren pagos adicionales para liberar paquetes.
La alerta se da en un contexto de alta demanda de compras en plataformas como SHEIN y Temu, que incrementaron notablemente el volumen de envíos al país. Los estafadores aprovechan este escenario para enviar mensajes que aparentan provenir de la Aduana, donde se detallan supuestos cargos por “derechos de importación”, “tasa estadística” o “gastos de almacenamiento”, con plazos urgentes de pago.
Según el comunicado, los correos provienen de direcciones que no pertenecen a dominios oficiales y suelen incluir enlaces para realizar transferencias, descargar archivos o completar formularios con datos personales y bancarios. En algunos casos, incluso adjuntan documentos con membretes falsificados y montos detallados para dar mayor verosimilitud.
ARCA remarcó que no envía correos electrónicos solicitando datos personales, pagos ni descargas de archivos adjuntos. Además, recordó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal oficial mediante el cual se notifican actuaciones, despachos u operaciones realizadas a nombre del contribuyente.
El organismo también desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta retención masiva de envíos o nuevos trámites obligatorios de último momento para liberar compras realizadas en el exterior.
Ante la recepción de un mensaje de este tipo, se recomienda no hacer clic en enlaces, no descargar archivos adjuntos y no compartir información sensible. ARCA solicitó reenviar los correos sospechosos a la casilla phishing@arca.gob.ar para su análisis.
En un contexto de crecimiento sostenido de las compras online internacionales, la recomendación oficial es verificar siempre los canales institucionales antes de realizar cualquier pago y desconfiar de comunicaciones que generen urgencia o exijan transferencias inmediatas.
